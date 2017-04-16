Kolları olmayan engelli vatandaş ağzıyla oy attı

Serik'te oturan ve yaklaşık 20 yıl önce elektrik çarpması sonucu iki kolunu da dirsekten itibaren kaybeden Bülent Bodur, ailesiyle oy kullanacağı Tekeli İlkokulu'na geldi. Serik Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü engelli kadrosunda çalışan Bülent Bodur, 1161 nolu sandıkta oyunu kullandı. Sandık görevlilerinden tercih mührüyle oy pusulasını alan Bülent Bodur, kabinde eşinin yardımıyla oyunu kullandı. Bülent Bodur daha sonra oy zarfını ağzıyla getirerek sandığa attı.

Okula oy kullanmak için gelen diğer engelliler de ailesi ve sandık görevlilerinin yardımıyla oy kullandı.