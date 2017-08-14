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Kölelik rekor kırdı! Zirvede ise bakın hangi ülke var…

Kölelik endeksine göre AB içerisinde köle iş gücü en fazla sırasıyla Romanya, Yunanistan ve İtalya’da bulunuyor.

14 Ağustos 2017 Pazartesi 12:09
Kölelik rekor kırdı! Zirvede ise bakın hangi ülke var…

Dünya 21. yüzyıl içerisinde olsa da insanlığın en ilkel iş gücü olan kölelik hala devam ediyor. Thomson Reuters Vakfı’nın araştırmasına göre 2017 yılında köle iş gücünün en fazla arttığı bölge Avrupa Birliği oldu. Bu artışın temel nedeni ise dünyanın diğer bölgelerinde yaşanan kargaşalardan kaçıp Avrupa’ya sığınan mülteci sayısındaki artış.

İngiliz araştırma şirketi Verisk Maplecroft tarafından yayınlanan global kölelik endeksine göre AB üyesi 28 ülkenin 20’sinde köle iş gücü başta tarım ve inşaat olmak üzere birçok sektörde artış gösterdi.

Verisk Maplecroft’tan İnsan Hakları Uzmanı Sam Haynes yaptığı değerlendirmede, “Mülteci krizi Avrupa genelinde kölelik riskini daha da arttırdı.” dedi.

Uluslararası Çalışma Örgütü’ne (ILO) göre ise küresel çapta çocuklar da dahil 21 milyon insan zorla çalıştırılıyor. Bu ekonominin yıllık büyüklüğü ise 150 milyar dolar seviyesinde bulunuyor.

Kölelik endeksine göre AB içerisinde köle iş gücü en fazla sırasıyla Romanya, Yunanistan ve İtalya’da bulunuyor.

2017 yılında sadece denizlerden Avrupa’ya ulaşan mülteci sayısının 115 bin civarında olduğu tahmin ediliyor. Avrupa’ya gitmek için insan kaçakçılarına büyük paralar ödeyen bu mülteciler Avrupa’ya adım attıklarında ise bu kişilere geri ödeme yapamayacak derecede borçlanıyor.  Bu durum da mültecileri istemedikleri işlerde köle işçiler olarak çalışmaya itiyor.

Haber Tarihi: 14 Ağustos 2017 Pazartesi 12:09
  1. kölelik
  2. italya
  3. avrupa
  4. romanya
  • AbdullahAbdullah37 dk önce
    Gelsinler de bizdeki Suriyeli çocukların halini görsünler. Haftada 10-20 liraya çalışıyorlar 10-12 saat.
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