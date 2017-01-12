Kola sanal klavye geliyor!

Bu haber 499 kez okundu

Giyilebilir teknoloji her geçen gün daha fazla hayatımızın bir parçası hâline geliyor.

Akıllı saatler ve gözlükler de bu trendin başını çekiyor. Japonya merkezli teknoloji şirketi NEC, bu iki aksesuarı kullanarak bilimkurgu filmlerinde görmeye alıştığımız bir teknolojiyi hayata geçirdi.

Arm Keypad (Kol klavyesi), adı verilen cihaz sadece bilgisayar klavyesi değil, telefon tuş takımı ve hatta piyano tuş takımı bile oluyor, sesli komutla çalışıyor. Gözlük hangi tuşa basıldığını tespit ederken, kol saatiyle de komutun şiddeti veya sıklığı belirleniyor.

HaberTurk