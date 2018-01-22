Koku yayan bidonlar AFAD’ı harekete geçirdi

Kocaeli’nin Turgut Mahallesi Gaspıralı Caddesi üzerinde bulunan iki bidondan çevreye kötü koku yayılması üzerine çevredeki vatandaşlar tarafından AFAD ekiplerine haber verildi. İhbar üzerine olay yerine intikal enden AFAD ekipleri bidonlarda KBRN ölçümü yaptı. Kim tarafından bırakıldığı bilinmeyen bidonlarda kimyasal bir olumsuzluk tespit edilemedi.

Bidonlar, analiz yapılmak üzere Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.