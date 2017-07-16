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Köktaş, olimpiyat salonları hakkında bilgi aldı

AK Parti Samsun Milletvekili Fuat Köktaş, 18-30 Temmuz tarihleri arasında Samsun’da düzenlenecek olan 23. Yaz İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları öncesi okçuluk, bowling, buz pateni, Atletizm Stadı ve 19 Mayıs Stadyumunda görevlileri ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı, başarılar diledi.

16 Temmuz 2017 Pazar 23:10
Köktaş, olimpiyat salonları hakkında bilgi aldı

Milletvekili Köktaş, yaptığı ziyaretler hakkında şu açıklamayı yaptı:

“İlimizde yapılacak olan Deaflympics 2017’ye 96 ülkeden katılan yaklaşık 3 bin 150 sporcunun, 21 farklı branşta yarışacağı oyunların Samsun’un bugüne kadar almış olduğu en büyük organizasyon olması dolayısıyla bunun çok iyi değerlendirmesi gerekmektedir. İlimizde sporcu yakınları ile birlikte 10 bine yakın misafirin ağırlanacağı da dikkate alındığında onlara göstereceğimiz azami misafirperverlikle her biri Samsun’un tanıtımında bir elçi durumunda olacaktır. Bu organizasyona sadece bir spor müsabakası olarak bakmamamız gerekiyor, aynı zamanda dostluk köprülerinin kurulduğu, bu vesileyle iş imkanlarının geliştiği bir organizasyon olarak bakmak durumundayız. Geçen hafta Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanımız sayın Ahmet Arslan’ın da katılımıyla gerçekleştiren törende bu organizasyona ve şehir ulaşımına ciddi bir şekilde rahatlatacak bir dizi üst geçit ve kavşakların açılışını yaptık. Şehrimize bir çok spor tesisinin kazandırılmasına vesile olan organizasyonda başta Gençlik ve Spor Bakanımız sayın Akif Çağatay Kılıç olmak üzere, belediyelerimize, emniyet güçlerimize, katkılarından dolayı şehrimizin adına çok teşekkür ediyorum. Organizasyon boyunca hemşehrilerimizin bu müsabakalara yakın ilgi göstermeleri, işitme engellilerimizin kendi ve ailelerinin sporcu ve sporcu yakınlarıyla yakından ilgilenerek şehrimizin tanıtımına katkı sağlamalarını arzu etmekteyim. Bu duygularla ziyaret ettiğimiz bu muhteşem tesislerin şehrimize, ülkemize, sporumuza hayırlı olmasını diliyorum.”

Haber Tarihi: 16 Temmuz 2017 Pazar 23:10
  1. AK Parti
  2. Samsun
  3. Akif Çağatay Kılıç
  4. 19 Mayıs
  5. Fuat Köktaş
  6. Ula
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