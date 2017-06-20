Köksal Toptan'a kritik görev!
Kamu Görevlileri Etik Kurulu başkan ve üyeliklerine atama yapılmasına dair karar Resmi Gazete'de yer aldı. Buna göre, başkanlığa Köksal Toptan atandı.20 Haziran 2017 Salı 08:49
Kamu Görevlileri Etik Kurulu başkan ve üyeliklerine atama yapılmasına ilişkin Bakanlar Kurulu kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, başkanlığa Köksal Toptan, üyeliklere ise Asım Aykan, Selçuk Hondu, Ahmet Karayiğit, Ömer Faruk Doğan, Ahmet Haluk Dursun, Ahmet Demirok, Ziyaeddin Akbulut, Prof. Dr. Ramazan Kaplan, Prof. Dr. M. Fatih Uşan ve İbrahim Burkay atandı.
Söz konusu atamalar, 5176 sayılı kanunun 2'nci maddesine göre gerçekleştirildi.