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Köksal Akpınar: Cinayeti Erdoğan'a yıkmamı istediler

Büyük Birlik Partisi’nin merhum başkanı Muhsin Yazıcıoğlu’nun ve beş arkadaşının ölümündeki sis perdesi yavaş yavaş kalkıyor. Gazeteci-Yazar Köksal Akpınar, FETÖ’nün cinayeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın üzerine yıkmak için kendisine manipülasyon teklifinde bulunduğunu açıkladı.

Köksal Akpınar: Cinayeti Erdoğan'a yıkmamı istediler
Eklenme: 30 Aralık 2016, 12:08
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TC-HEK tescil işaretli helikopterin 25 Mart 2009 tarihinde esrarengiz şekilde düşmesi sonucu Muhsin Yazıcıoğlu ve arkadaşlarının ölümüyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Olayı başından beri araştıran gazeteci-yazar Köksal Akpınar, Cihan Haber Ajansı'nda çalıştığı dönemde ajansın Genel Müdürü Abdülhamit Bilici tarafından Yazıcıoğlu suikastını Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın üzerine yıkılması yönünde haber yapılması için kendisine talepte bulunulduğunu söyledi. Konuyla ilgili yaşadıklarını "Kanlı Çukur" adlı kitabında yazan Akpınar, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Erdoğan'ı öldürmeye giden ekibin içinde yer alan şahısların Muhsin Yazıcıoğlu'nun helikopterinden cihazları çalanlarla aynı kişiler olduğunun altını çizdi. Gazeteci-yazar Köksal Akpınar, Yazıcıoğlu suikastında FETÖ parmağının olduğuna ilişkin tüm bilgi ve belgeleri bugün Ark Kitapları'ndan piyasaya çıkan "Kanlı Çukur-Muhsin Yazıcıoğlu Suikastının Perde Arkası" kitabında açıklıyor. Akpınar kitabında, Prof. Dr. Hayrettin Karaman'ın bir gazete yazısı üzerinden FETÖ'nün kendisini nasıl hedef haline getirdiğini de deşifre etti.

FETÖ SUKASTİ ERDOĞAN ÜZERİNE YIKMAYA ÇALIŞTI

Prof. Dr. Hayrettin Karaman'ın 19 Aralık 2013 tarihinde Yeni Şafak'ta kaleme aldığı "Türkiye'nin dostları ve düşmanları" başlıklı yazısına FETÖ medyası bam başka bir anlam yükleyerek, o yazıyı "Yazıcıoğlu suikastına verilen fetva" şeklinde lanse etmişti. Karaman yazısını; "Kamuya (ve bu arada ümmete) ait zararı önlemek için bir şahıs, bölge veya gruba ait zarar göze alınır, sineye çekilir. Siyasette olan selim akıl ve kalb sahiplerine de bu kuralı hatırlatıyor ve örnek olarak merhum şehit Muhsin Yazıcıoğlu'nu dua ile anıyorum." diyerek bitirmişti. Bu yazıyı diline dolayan FETÖ medyası, 9 Mart 2014 tarihli Zaman Gazetesi'nde Veysel Ayhan imzasıyla "Çöküşü hazırlayan 3 fetva, 3 vahim sonuç" başlıklı yazı kaleme almıştı. Yazıda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Hayrettin Karaman'dan fetva aldığı, böylece kendisine siyaseten alternatif olacak Yazıcıoğlu'nu öldürttüğü ileri sürülüyordu. O dönem Cihan Haber Ajansı'nda çalışan gazeteci-yazar Köksal Akpınar, Veysel Ayhan'ın yazısı sonrası yaşadıklarını kitabında Sabah Gazetesi'ne şöyle anlattı:

SUİKASTİ ERDOĞAN'IN ÜZERİNE YIK TALİMATI

"Veysel Ayhan'ın yazısını okuduğumda bu yazının yanıltıcı olduğunu, elde bulgu ve belge olmadan Hayrettin Karaman'ın hedef tahtasına oturtulduğunu ve söz konusu yazıya bu kadar anlam bindirilmesinin yanlış olduğunu o dönem çalıştığım Cihan Haber Ajansı Genel Müdürü Abdülhamit Bilici'ye odasında anlattım… Bilici de bana; "Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ'u cezaevinden bile çıkarttılar. Erdoğan fetva ile Yazıcıoğlu'nu neden öldürtmemiş olsun? Olabilir, şaşırmam!.." şeklinde cevap vermişti. Bunun üzerine kendisine, "Asla böyle bir şeyin olamayacağını bir Başbakan'ın seçilmiş bir siyasi partinin genel başkanı olan bir milletvekilini asla öldürülmesi için talimat veremeyeceğini" söyledim. Bilici bu sözlerin ardından, bu konuya ilişkin ailelerden ve BBP yönetici veya avukatlarından görüş alarak haber yapmamı istedi. Ben de haber yapmadım ve bu konuşmanın üzerinden bir hafta geçmeden Cihan Haber Ajansı'nda daha fazla gazetecilik yapamayacağımı söyleyerek ayrıldım."

'YAZICIOĞLU CİNAYETİNDE FETÖ'NÜN PARMAĞI VAR'

Köksal Akpınar, 30 Mart 2014 yerel seçimleri öncesinde FETÖ'nün Muhsin Yazıcıoğlu suikastı ile ilgili Fuat Avni'nin yazdığı saçmalıklara tüm Türkiye'yi inandırmaya çalıştığını söyledi. Akpınar, "17–25 Aralık darbe girişimi yeni olmuştu. Fuat Avni hesabının oluşturulması da o dönemdir. Önce Fuat Avni 'Kozmik Oda da Yazıcıoğlu suikastı ile ilgili önemli belgeler bulundu. Erdoğan belgeleri, ucu kendisine dokunduğu için sümenaltı etti' şeklinde paylaşımlarda bulundu. Bu iddia ortaya atılınca Yazıcıoğlu'nun helikopterinin düşmesine suikast diyemeyenler bile suikast demeye başladı. Erdoğan Yazıcıoğlu'nu öldürttü demek için kendilerini paraladılar. Bana da bu şekilde haber yapmam için telkinde bulundular. Veysel Ayhan'ın yazısı saçmalıklarla dolu bir yazıydı. Önce FETÖ'nün kara propaganda ve kaos oluşturma hesabı olan Fuat Avni twitter'dan sallıyordu, ardından Veysel Ayhan tam sayfa yazı döşeniyordu. Fuat Avni hesabından yazılanlar ile Veysel Ayhan'ın dili çok örtüşüyordu. Ayrıca cinayetin arkasında kendi parmak izleri olmamış olsa, neden bu kadar mücadele etmiş olsunlar? 15 Temmuz'dan sonra geriye dönüp baktığımda anlıyorum ki amaç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Yazıcıoğlu cinayetinin faili olarak yargılamaktı." ifadelerini kullandı.

KANLI ÇUKUR'DAKİ SİS PERDESİ KALKIYOR

15 Temmuz darbe girişimi sonrası ortaya çıkan yeni bilgi ve belgelerin detaylı biçimde irdelendiği Kanlı Çukur kitabında, şu sorulara belgelerle cevaplar var: FETÖ'nün askerleri helikopterden cihazları neden çalmıştı? Enkaz bölgesinde kim nasıl infaz edilmişti? Helikopteri FETÖ'nün pilotları mı düşürdü? Bu ve benzeri birçok soruya kitapta cevap aranıyor. Ark Kitapları'ndan çıkan "Kanlı Çukur"da, soruşturmayı yürüten ve bazı çok önemli konuların "acemilik" ya da FETÖ örgütü lehine bilerek hatalı süreç izlenerek örtülmesine sebep olan ve bazıları şu an tutuklu olan özel yetkili savcılarla ilgili de çarpıcı bilgilere yer veriliyor.

Sabah

 
EtiketlerMuhsin YazıcıoğluRecep Tayyip ErdoğanFETÖKöksal Akpınar
HABER YORUMLARI
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iyi1i

Cemil sence kedi fare ile yazıcıoğlu aynı durum mu? Artı her şeyi en ufak bahaneyle yargı ve medya gücüyle büyüten fetö neden Ergenekon un parmagi var demekten öteye geçemedi. Hala bu olayın üzerine gidilmiyor, tıpkı diğer faili meçhul olaylar gibi. Bence devlet hükümetin eksik olduğu bir nokta. Hamido mumcu özal susurluk gaffar okkan sabancı lütfi topal muhsin yazıcıoğlu Bitlis paşa Hablemitoğlu Dink Malatya kitapevi hakkari el bombası hepsi ortaya dökülmeli. Ha ben Elhamdülillah mümin olduğum için ahiret gününde zaten meydana dokulecegi için sıkıntı yapmıyorum. Amma ki adalet de mülkün esasıdır.

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Cemil nadir özgün

Kedi fareyi polis suçluyu yılan tarla faresini elinden kaçırsa Fethullah gülen sorumlu denilecek kadar manyaklaştı toplum.

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Süleyman Demir

Yetkililer neyi bekliyor muhsin Başkan gibi bir babayiğitin hesabı en ağır şekilde ödedmeli Reisi şehit edenler bakalım kendileri ne olcak

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hercai

Bence FETO orgutu isine gelmeyen vatanseverinsanlari katletti. Cogu da FETO nun teror orgutu oldugunu yillar once anlamisti.

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