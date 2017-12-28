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Koğuş tipi yurtlar tarihe karıştı

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca, 973 çocuğun kaldığı son 18 yuva ile yetiştirme yurdunun dönüşümü tamamlandı.

28 Aralık 2017 Perşembe 11:29
Koğuş tipi yurtlar tarihe karıştı

Bakanlık tarafından çocukların kuruluş bakımına alınmaksızın öz aile, akraba veya aile odaklı bakım hizmetlerden  yararlandırılması amaçlanıyor.  Aile yanında bakımı mümkün olmayan çocuklara ise son seçenek olarak aile yapısına en yakın modellerle bakım hizmeti sunuluyor.

Devlet koruması altındaki çocukların ev sıcaklığında, sosyal yaşamdan  kopmadan hayata kazandırılmaları amacıyla kurumların dönüşümüne yönelik yaklaşık  5 yıl önce başlatılan çalışmalarda sona gelindi.

Çok sayıda çocuğun barındırıldığı büyük fiziksel binalar ve koğuş tipi  yapılar yerine, aile ortamına en yakın ev tipi yatılı sosyal hizmet birimleri  olan çocuk evleri ve çocuk evleri sitelerine dönüşüm gerçekleştirildi.

Bakanlıkça şimdiye kadar koruma altına alınan çocukların kaldığı  kurumlar yüzde 95 ev tipi bakım modeline dönüştürülürken, 18 yetiştirme yurdu ile  çocuk yuvasında toplam 973 çocuk kalıyordu.

Koruma altındaki çocukların ev tipi bakıma geçişini sağlamak amacıyla  yürütülen çalışmalar kapsamında, yıl sonu itibariyle 973 çocuğun kaldığı son 18  yuva ile yetiştirme yurdunun kapatılması ya da dönüştürülmesiyle koğuş tipi  yurtlar da tarihe karıştı. Bu sayede, yurtlarda kalan çocukların tamamı ev  ortamında yaşamlarını sürdürecek.

Çocukların kardeşlerinden ayrılmak zorunda kalmadan, ev hayatının tüm  gereklerini öğrenebilmesine olanak tanıyan ve sayıları her geçen gün artan bu  bakım modelinde, sosyal çalışmacı, psikolog, sosyolog ve çocuk gelişimcisi gibi  meslek personeli görev alıyor.

"EV ORTAMINDA YETİŞME İMKANI SAĞLIYORUZ"

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, konuya  ilişkin yaptığı açıklamada, öncelikli tercihlerinin devlet desteğine ihtiyacı  olan çocukları ailelerinden koparmadan, kendi evlerinde yetişmelerini sağlamak  olduğunu belirtti.

İhtiyacı olan çocukları kendi evlerinde destekleyerek ailelerinin  yanlarında kalmalarını sağladıklarını ifade eden Kaya, bunun mümkün olmadığı  durumlarda ise koruma altındaki çocuklara yine ev ortamında yetişme imkanı  sağladıklarını bildirdi.

Haber Tarihi: 28 Aralık 2017 Perşembe 11:29
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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