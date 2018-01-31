Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Kodlar çözüldü! Şebekenin 24 üyesine operasyon

Operasyonlar kapsamında bugüne kadar peyderpey 70 kişi tutuklanmıştı. Bugün ise şebekenin kalan 24 üyesi hakkında gözaltı kararı verildi.

31 Ocak 2018 Çarşamba 09:37
Kodlar çözüldü! Şebekenin 24 üyesine operasyon

Şanlıurfa, Harran Cumhuriyet Başsavcılığı, 43 ilde 94 kişiyi telefon yoluyla kendisini polis, savcı ya da önemli mevkilerdeki kamu görevlisi gibi tanıtarak milyonlarca lira dolandıran Harran merkezli bir şebekeye operasyon başlattı.

Polis şebeke üyelerinin evlerine baskın yaptı. Operasyon kapsamındaki şebekenin şimdiye kadar tespit edilebilen dolandırıcılık miktarı yaklaşık 5 milyon lira...

Soruşturma sürecinde dolandırıcılık şebekesinin kodları da çözüldü. Tespitlere göre şebeke mağdurları arayarak dolandıran şahıs “atıcı”, dolandırılan mağdurdan parayı almaya giden “eldenci”, parayı almaya giden olmadığında paranın aktarılacağı hesabı ayarlayan kişiye ise “Hesapçı” deniyor. Şebeke Suriyeli mülteciler adına çıkarılmış telefon hatları kullanıyor. Bu da soruşturmalarda sonuç almayı zorlaştırıyor.

Akçakale ve Harran Cumhuriyet Başsavcılıklarınca’ son bir yılda yürütülen soruşturmalarda Akçakale'de yaklaşık 8 milyon TL'lik dolandırıcılık yapan 300 kişi; Harran’da ise yaklaşık 5 milyon TL'lik dolandırıcılık yapan 70 kişi telefon dolandırıcılığı suçundan tutuklandı. (Kaynak-Milliyet)

Haber Tarihi: 31 Ocak 2018 Çarşamba 09:37
  1. Şanlıurfa
  2. Polis
  3. Operasyon
  4. kamu görevlisi
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Terör örgütü YPG'nin sözde komuta merkezi ele geçirildi
    1. Terör örgütü YPG'nin sözde komuta..
    2. Kaderin böylesi... Kaçtığı bomba 6 yıl..
    3. Havuç neden yasak olsun ki..
    4. ABD'den İsrail'e büyük darbe!
    5. Ülke 6.2 ile sarsıldı
    6. Reform paketi Meclis’te
    7. Reyhanlı'ya 2 roket daha düştü
    8. Savunma sanayii Ar-Ge ile şaha kalktı
    9. HDP'nin yeni eş genel başkanları onlar..
    10. Türkiye kapitalizmi de vurmaya..
    11. TÜİK kritik veriyi açıkladı! Yüzde 10..
    12. MB, enflasyon hedefini 7.9’a yükseltti
    13. 'Amigo Saddam'ı kimin öldürdüğü ortaya..
    14. TSK'dan Afrin açıklaması: 712 terörist..
    15. Çanakkale Boğazı gemi trafiğine..
    16. Asya-Pasifik’ten iş adamları geliyor
    17. Tambu’yu indir Mercedes’i kap
    18. Sürpriz yumurtadan çıkan oyuncağı..
    19. Sakarya’nın gündemi otomotiv
    20. Siemens'ten tedarikçilerine müjdeli..
    TSK'dan ABD'ye misilleme!
    TSK'dan ABD'ye misilleme!
    YPG'li teröristten Türkiye itirafı! Yarım saatte...
    YPG'li teröristten Türkiye itirafı! Yarım saatte...
    Türkiye'ye çağrıda bulundular: Destek verin PKK'ya karşı ayaklanalım
    Türkiye'ye çağrıda bulundular: Destek verin PKK'ya karşı ayaklanalım
    ABD'den PYD/PKK raporu: 2500 ölü terörist incelendi ve...
    ABD'den PYD/PKK raporu: 2500 ölü terörist incelendi ve...
    Pakistan'dan 'balistik füze' uyarısı: 3 bin kilometre...
    Pakistan'dan 'balistik füze' uyarısı: 3 bin kilometre...

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 26.01.2018
    İdlib'de askeri konvoya alçak saldırı!
    İdlib'de askeri konvoya alçak saldırı!
    Valilikten flaş 'Alparslan Kuytul' kararı
    Valilikten flaş 'Alparslan Kuytul' kararı