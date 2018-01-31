Kodlar çözüldü! Şebekenin 24 üyesine operasyon

Şanlıurfa, Harran Cumhuriyet Başsavcılığı, 43 ilde 94 kişiyi telefon yoluyla kendisini polis, savcı ya da önemli mevkilerdeki kamu görevlisi gibi tanıtarak milyonlarca lira dolandıran Harran merkezli bir şebekeye operasyon başlattı.

Polis şebeke üyelerinin evlerine baskın yaptı. Operasyon kapsamındaki şebekenin şimdiye kadar tespit edilebilen dolandırıcılık miktarı yaklaşık 5 milyon lira...

Soruşturma sürecinde dolandırıcılık şebekesinin kodları da çözüldü. Tespitlere göre şebeke mağdurları arayarak dolandıran şahıs “atıcı”, dolandırılan mağdurdan parayı almaya giden “eldenci”, parayı almaya giden olmadığında paranın aktarılacağı hesabı ayarlayan kişiye ise “Hesapçı” deniyor. Şebeke Suriyeli mülteciler adına çıkarılmış telefon hatları kullanıyor. Bu da soruşturmalarda sonuç almayı zorlaştırıyor.

Akçakale ve Harran Cumhuriyet Başsavcılıklarınca’ son bir yılda yürütülen soruşturmalarda Akçakale'de yaklaşık 8 milyon TL'lik dolandırıcılık yapan 300 kişi; Harran’da ise yaklaşık 5 milyon TL'lik dolandırıcılık yapan 70 kişi telefon dolandırıcılığı suçundan tutuklandı. (Kaynak-Milliyet)