Kod adı: Namık

FETÖ'nün bir casusluk zinciri daha ortaya çıktı. Hain örgütün Kara Kuvvetleri Komutanlığı soruşturmasını tamamlayan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndaki gizli casus yapılanmasını deşifre etti.

71 şüpheli hakkında iddianame tamamlandı. Fetullahçı Terör Örgütü'nün Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki casusluk zinciri ortaya çıktı.

Soruşturma, FETÖ'nün mahrem hizmetler biriminde görevli bir öğretmenin ihbarı sonucu başlatıldı.

"Serhat" kod adlı M.S.K, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndaki FETÖ üyelerini ihbar etti, savcılık soruşturma için düğmeye bastı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün kara kuvvetleri yapılanmasını deşifre etti. Gözaltına alınanlardan bazıları itirafçı olunca, örgütün mahrem yapılanması tüm ayrıntılarıyla ortaya çıkarıldı.

Örgütün Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndaki yapılanması 7 temel birimden oluşuyor. En tepede "KKK birim sorumlusu" yer alıyor.

Bu birimin sorumlusu firari Hamdullah Bayram Öztürk, direkt olarak teröristbaşı Fetullah Gülen'e bağlı.

Öztürk dışında farklı tarihlerde bu birimden sorumlu olan 4 isim daha var. En önemlisi ise FETÖ'nün darbe girişimini Akıncı Üssü'nde bizzat yöneten firari "sözde TSK imamı" Adil Öksüz. Öksüz'ün çalışırken kullandığı kod adı ise "Namık"

Yapılanmanın ikinci önemli biriminde ise "temsilciler" bulunuyor. Birim sorumlusunun altında olan bu kişiler, sadece sorumludan talimat alıyor.

Üçüncü aşamada istihbarat birimi olan "taşıyıcı"lar var. Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda görevli FETÖ üyesi öğrenci subaylardan gelen bilgi ve belgeleri üst örgüt mensuplarına taşıyorlar.

Bunun için şifreli flash bellek veya yutmaya elverişli micro kart kullanıyorlar. Birimin başında ise "Vehbi" kod adını kullanan V.A. bulunuyor. Bu kişi de yakalandı.

Örgüt içerisinde müdür konumunda bulunan taşıyıcıların altında "bilgin" adlı müdür yardımcıları bulunuyor. Bilginler, bilgi ve verileri toplamakla görevli.

Yapılanmanın dördüncü biriminde, temsilcinin altında olan örgüt üyeleri "müdürler", beşinci biriminde bu müdürlere bağlı "müdür yardımcıları" var.

Altıncı ve yedinci aşamada ise sırasıyla "öğretmenler" ve örgüt mensubu subaylar olan "öğrenciler" yer alıyor.

Örgütün ABD'ye giden subaylarla ilgilenmesi için sözde bir imamı da görevlendirdiği belirlendi. Bu isim firari "Süleyman B."

Subayların zorda kalmadıkça lojmanda oturmasına izin verilmiyor. Genellikle dışarıda kirada oturuyorlar.

Örgüt içerisinde görev yapanların hiçbirinin çocukları; örgüte ait okul, dershane ve yurtlara gönderilmiyor.

Birbirlerini telefon rehberine "emlakçı", "market", "tamirci" diye kaydediyorlar.

Askeri öğrenci alımlarında kişinin yakışıklı/düzgün görünümlü olmasına önem veriliyor.

​Zekâ seviyeleri düşük de olsa sorular verilerek, bu isimler subay yapılıyor.