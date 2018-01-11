Koç’un ahlaksız heykeli Almanya’da

2007 yılında sergilendiği Viyana’da büyük infial meydana getiren ve iki defa saldırıya uğrayan Olaf Metzel’in Müslüman Türk kadınını başörtülü ve çırılçıplak bir şekilde tasvir eden “Turkish Delight” isimli ahlaksız heykelinin şimdi de Almanya’nın Hamburg kentinde sergilendiği ortaya çıktı. Almanya’nın en büyük sanat galerilerinden olan Hamburger Kunsthalle’de sergilenen heykele galeri çalışanlarınca “Ayşe” isminin takıldığı öğrenildi. Asaletin ve iffetin sembolü Müslüman Türk kadınını edepsizce sembolize eden heykelin Almanya’daki Müslümanlar tarafından tepkiyle karşılandı. İslami değerlerin ayaklar altına alındığı heykelin daha önce de son halife Abdülmecid Efendi köşkünde provokatif bir sergi açan Ömer Koç tarafından satın alındığı basına yansımıştı.

HARUN SEKMEN / İSTANBUL