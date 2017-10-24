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Koç'tan 'ahlaksız sergi' için açıklama geldi

Son Halife Abdülmecid Efendi'nin köşkünde sergilenen ahlaksız sergiye gelen tepkiler üzerine Koç Holding'ten açıklama geldi.

24 Ekim 2017 Salı 00:44
Koç'tan 'ahlaksız sergi' için açıklama geldi

Ulu Hakan Abdülhamid Han’ın satın alarak son İslam halifesi Abdülmecid Efendi’ye hediye ettiği Nakkaştepe’deki köşkte Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Koç’un açtığı “Kapı çalana açılır” adlı sergide ecdada büyük saygısızlık yapılmasına karşı gelen tepkilere Koç Holding'ten açıklama geldi.

HER TARAFIN YAKILIP YIKILDIĞI GEZİ KALKIŞMASINA DESTEK VEREN KOÇ, PROTESTOYA "SALDIRI" DEDİ

Koç Holding, yaptığı açıklamada "Sosyal medyada yanlış ve manipülatif bilgiler üzerinden itibarsızlaştırma kampanyası düzenlendi" iddiasında bulundu.

Son Halife Abdülmecid Efendi'nin manevi değerlerle dolu köşkünde halkın değerlerinin aşağılandığı, ayetli odalarda cinsel organların sergilendiği sergiyi protesto eden vatandaşların protestosunu saldırı olarak lanse etti.

Son Halife Abdülmecid’e büyük saygısızlık!

"MİHRAP DEĞİL" DEDİ, AYETLİ ODALARDAN BAHSETMEDİ

"Serginin yapıldığı Abdülmecid Efendi Köşkü inşa edildiğinden bugüne kadar ibadethane veya kutsal ziyaret mekanı olarak hiç kullanılmamış olup, özel bir mülktür." ifadelerinde bulunan Koç Holding, "Kamuoyuna 'mihrap' diye lanse edilen bölüm aslında şöminedir ve yönü güneybatıdır." iddiasında bulundu.

İĞRENÇ FİGÜRLERİ 'SANAT' DİYE SUNDU

İğrenç figürlerin sergilenmesini sanat olarak vurgulayan Koç Holding, "Koç Topluluğu, inanç özgürlüğüne ve tüm inançların kutsallarına sonuna kadar saygılıdır. Toplumsal kalkınmanın en önemli unsurlarından biri düşünce özgürlüğü ve bunun en etkili mecralarından olan kültür ve sanattır." ifadelerinde bulundu.

Haber Tarihi: 24 Ekim 2017 Salı 00:44
  1. Abdülmecid Efendi
  2. Ömer Koç
  3. son İslam halifesi Abdülmecid Efendi
  4. Koç Holding
  • VatanseverVatansever1 sa önce
    Eveten büyük vatan düşmanlarıdır haklısın Türküyeye en büyük zararı veren ailedir Türküyeye zarar vermek için elinden geleni yapan bir ailedir en son gezide milyarlarca lira kaybettirdiler millete gezinin en büyük finansõrü idiler dış güçleri içerdeki en büyük maşası idi bu aile .....
  • SahiSahi1 sa önce
    Yetkililer toplumun hassasiyetlerine kulak vermeli
  • latif soylemezlatif soylemez1 sa önce
    Bu tarihten 25 yil once bu koc denen ayleye kimse tek kelime elestiri veya neden yaptin diyemez ve elestiri bir yana adini dahi soyleyemezdi vatandas deyil miletin basbakanlari aklinda okudugum kadariyla bugurup turkiyeyi imefe denen vanpire borclandirir .alinan borc paralari kendi kullanir borcu halk oderdi.ve istanbulun en onemli yerlerini zaft eder kimseye ve devlete tek kurus odemezdi bunu odonem vekillik yapan hepsi bilir ama korkudan sesiz kalirlardi.bu vanpir gurup turk insaninin kanini emiyor ve turk hakinin emekleriyle saltanat suruyor.simdi inancla oynamaya basladi yilir insallah Allah onlarida yok eder vatanin enzengin imansiz gurubu.artik halk herseyi. senin sattigin elektronik aletlerden senin soysuzlugunu malesef ogreniyor gelecek kurbani koclar yikilmaniz yakindir.
  • Tahsin DemircanTahsin Demircan1 sa önce
    Hadi kardesim,bundan daha buyuk bir saygisizlik Turkiyede olmusmu,yapmayin ben cahilim fakat basbakanim veya ben ondeyim diyen kim varsa sesi yukselsin yoksa seslerini kisacak buyuk gunden korkarim.
  • AslanAslan2 sa önce
    Bu namussuz .....ler o mekana layikmi kimsenin yaptigi yanina kar kalmayacak elbette hain ler içün yaşasın cehennem
  • Kim bunlarKim bunlar2 sa önce
    Osmanlinin mirasini calan bunlar butun tapulari calanlar bunlar sonra butun beyaz esya arac fulolari otobus firmalari ulkenin suyundan topragina çalmadiklari kalmadi bursada erikli su satin aldi almasi gereken su ufak bir boruyla almasi gerekirken dev boru döşeyip çalan bunlar
  • Yusuf sanatdostuYusuf sanatdostu2 sa önce
    Tamam õyle olsun sizin eve de bir kapınının õnüne bir de odanın Birine pet şoplarda satılan sanateserlerinden konsun her iki cinste kadın ve erkek olarak evde tek olansanat eseriyle ilgilenir sanat dostu olarak sende bizim gururumuz ol öyle sanatmi olur
  • HarunHarun3 sa önce
    Tüpraş ı ben vermedim.Bu koçları hiç sevmem...
  • C*C*3 sa önce
    Bir arkadaş tanzimattan bahsetmiş tanzimat Kanuni zamanında değil 1839 yılında yayınlanmıştır.
  • cCccCc3 sa önce
    Bİr Yavuz gerek bu zihniyete ki ayaklarını denk ala.
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