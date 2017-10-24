Koç'tan 'ahlaksız sergi' için açıklama geldi

Ulu Hakan Abdülhamid Han’ın satın alarak son İslam halifesi Abdülmecid Efendi’ye hediye ettiği Nakkaştepe’deki köşkte Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Koç’un açtığı “Kapı çalana açılır” adlı sergide ecdada büyük saygısızlık yapılmasına karşı gelen tepkilere Koç Holding'ten açıklama geldi.

HER TARAFIN YAKILIP YIKILDIĞI GEZİ KALKIŞMASINA DESTEK VEREN KOÇ, PROTESTOYA "SALDIRI" DEDİ

Koç Holding, yaptığı açıklamada "Sosyal medyada yanlış ve manipülatif bilgiler üzerinden itibarsızlaştırma kampanyası düzenlendi" iddiasında bulundu.

Son Halife Abdülmecid Efendi'nin manevi değerlerle dolu köşkünde halkın değerlerinin aşağılandığı, ayetli odalarda cinsel organların sergilendiği sergiyi protesto eden vatandaşların protestosunu saldırı olarak lanse etti.

Son Halife Abdülmecid’e büyük saygısızlık!

"MİHRAP DEĞİL" DEDİ, AYETLİ ODALARDAN BAHSETMEDİ

"Serginin yapıldığı Abdülmecid Efendi Köşkü inşa edildiğinden bugüne kadar ibadethane veya kutsal ziyaret mekanı olarak hiç kullanılmamış olup, özel bir mülktür." ifadelerinde bulunan Koç Holding, "Kamuoyuna 'mihrap' diye lanse edilen bölüm aslında şöminedir ve yönü güneybatıdır." iddiasında bulundu.

İĞRENÇ FİGÜRLERİ 'SANAT' DİYE SUNDU

İğrenç figürlerin sergilenmesini sanat olarak vurgulayan Koç Holding, "Koç Topluluğu, inanç özgürlüğüne ve tüm inançların kutsallarına sonuna kadar saygılıdır. Toplumsal kalkınmanın en önemli unsurlarından biri düşünce özgürlüğü ve bunun en etkili mecralarından olan kültür ve sanattır." ifadelerinde bulundu.