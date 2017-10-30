Kocasına şiddet uygulayan kadına ceza
Adana'da kocasına şiddet uyguladığı öne sürülen iki çocuk annesi kadına, eşinin konutuna ve iş yerine bir ay boyunca yaklaşmama cezası verildi.30 Ekim 2017 Pazartesi 16:31
Cezasını tamamlamasının ardından aynı suçu tekrar işlediği iddia edilen kadına yeniden aynı ceza verildi. Merkez Yüreğir ilçesi Sinanpaşa Mahalesi’nde oturan 42 yaşındaki Sabit A, eşi Ü.A'nın kendisine şiddet uygulayıp hakaret ettiği, kendisi evde olmadığı zamanlarda da eşyalarını alıp gittiği iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.