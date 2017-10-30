Kocasına şiddet uygulayan kadına ceza

Cezasını tamamlamasının ardından aynı suçu tekrar işlediği iddia edilen kadına yeniden aynı ceza verildi. Merkez Yüreğir ilçesi Sinanpaşa Mahalesi’nde oturan 42 yaşındaki Sabit A, eşi Ü.A'nın kendisine şiddet uygulayıp hakaret ettiği, kendisi evde olmadığı zamanlarda da eşyalarını alıp gittiği iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.