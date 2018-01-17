Kaftancıoğlu: Kocamın ne yediğine karışmam

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, geçtiğimiz hafta başkanlığa seçilmesinin ardından ortaya çıkan eski fotoğraf ve tweetleri eleştiri konusu olmuştu.

"KİMİN NE YEDİĞİ, NE İÇTİĞİ ÖZGÜRLÜK ÇERÇEVESİYLE İLGİLİDİR"

Kaftancıoğlu, eşinin domuz eti yediği ile ilgili paylaşımına cevaben, "Şu resmi karşınıza getirmekten utanç duyuyorum. Benim durduğum ve yaptığım siyasi mücadele kimlerin ne yediğine, ne içtiğine, ne inandığına değil, insanların hak ve özgürlükler çerçevesiyle ilgilidir. Burada benim eşim tarafından paylaşılmış bir fotoğraf var. Söylemeyi ayıp sayarak, bana bunları söylemeye itenlere utanarak…

"KOCAMIN NE YEDİĞİNE KARIŞMAM"

Bu fotoğrafa biraz dikkat ederseniz. Bıçak ve çatalın karşı tarafta olduğu görülür. Bunu ayıp sayıyorum. Bunun AKP Genel Başkanı tarafından hedef gösterilmesi ayrımcı politikaların geldiği noktayı gösteriyor. Bu paylaşım yerlidir, yersizdir, tartışılır. Askerlerimize yedirilen at etiyle daha çok ilgilenilseydi biz böyle bir ülke olmazdık. Kocamın ne yediğine karışmam, ancak bir şeye izin vermem. Sadece kul hakkı yemesine izin vermem. O da zaten yemez."