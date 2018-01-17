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Kocasakal'ın adaylığına CHP'den ilk tepki

CHPBursa Milletvekili Ceyhun İrgil, eski İstanbul Barosu Başkanı Ümit Kocasakal'ın CHP Genel Başkanlığına adaylığını açıklamasına ilişkin "Adalet yürüyüşündeki tutumu nedeniyle ben Ümit Bey'in işinin çok kolay olduğunu zannetmiyorum" dedi.

17 Ocak 2018 Çarşamba 14:25
Kocasakal'ın adaylığına CHP'den ilk tepki

Ümit Kocasakal'ın CHP Genel  Başkanlığına adaylığını açıklamasının ardından CHP'den ilk tepki geldi. CHP Bursa Milletvekili Ceyhun İrgil, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, okulların cuma günü  yarıyıl tatiline gireceğini anımsatarak, eğitim öğretim yılını değerlendirdi.

İŞİ KOLAY DEĞİL!

İrgil, CHP'de herkesin genel başkan  adayı olabileceğini söyledi. Adayların, delegeler, üyeler ve taban ile uyum  sağlamalarının çok önemli olduğunu dile getiren İrgil, "Adalet yürüyüşündeki  tutumu nedeniyle ben Ümit Bey'in işinin çok kolay olduğunu zannetmiyorum." dedi.

Haber Tarihi: 17 Ocak 2018 Çarşamba 14:25
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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