Kocasakal'ın adaylığına CHP'den ilk tepki

Ümit Kocasakal'ın CHP Genel Başkanlığına adaylığını açıklamasının ardından CHP'den ilk tepki geldi. CHP Bursa Milletvekili Ceyhun İrgil, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, okulların cuma günü yarıyıl tatiline gireceğini anımsatarak, eğitim öğretim yılını değerlendirdi.

İŞİ KOLAY DEĞİL!

İrgil, CHP'de herkesin genel başkan adayı olabileceğini söyledi. Adayların, delegeler, üyeler ve taban ile uyum sağlamalarının çok önemli olduğunu dile getiren İrgil, "Adalet yürüyüşündeki tutumu nedeniyle ben Ümit Bey'in işinin çok kolay olduğunu zannetmiyorum." dedi.