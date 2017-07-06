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Kocasakal'dan sözde adalet yürüyüşüne sert tepki

Eski İstanbul Barosu Başkanı ve akademisyen Ümit Kocasakal Adalet Yürüyüşü'ne dair eleştirilerde bulundu. 'Ben bu ülkenin bölünmez bütünlüğüyle sorunu olanlarla, Cumhuriyetle ve Atatürk'le sorunu olanlarla, emperyalizmin işbirlikçiliğini yapanlarla yürümem' dedi.

06 Temmuz 2017 Perşembe 13:25
Kocasakal'dan sözde adalet yürüyüşüne sert tepki

Konuşmasına katılanların geçmişteki pek çok kumpas ve tertibe destek olmuş olabileceğini söyleyerek devam eden Kocasakal, CHP'nin, partinin kurucusuna düşman kişilerle yürümeyeceğini söyledi.

Kocasakal şu ifadeleri kullandı: Ben bu ülkenin bölünmez bütünlüğüyle sorunu olanlarla, Cumhuriyetle ve Atatürk'le sorunu olanlarla, emperyalizmin işbirlikçiliğini yapanlarla yürümem. Atatürk düşmanları ile de yürümem. Şöyledir benim kafamdaki şey; Atatürk düşmanı için onun da hakkı, adaleti elde etmesi için yürürüm ama Atatürk düşmanı ile yürümem hele ki yürüyüşü yapan CHP ise.

Oraya gelen bir takım insanların kim olduğu, ne olduğu daha önceden Atatürk ile ilgili neler söylediğini bilmiyor muyuz? Aptal mı herkes? Bir de sen CHP isen, hem ülkenin hem partisinin kurucusunun düşmanı ile yürüyemez. 

Haber Tarihi: 06 Temmuz 2017 Perşembe 13:25
  1. ümit kocasakal
  2. adalet yürüyüşü
  3. chp
  • Ali KoçAli Koç17 dk önce
    Yaw He Hee Heee ... Bütün kemalistler AYAKLANMIŞ...
  • Şaban TUFANOĞLU / SAKARYAŞaban TUFANOĞLU / SAKARYA24 dk önce
    Kırk yılda bir olsa da bazı insanlar, doğru bir laf edebilir.Bozuk saat bile günde iki kez doğruyu gösteriyor..Gayet normaldir...
  • SERHATSERHAT28 dk önce
    HA KARDEŞ KEŞKE SENİN GİBİ BİRİ CHP NİN BAŞINA GEÇSE VATAN SEVER ATATÜRKÇÜ BİRİ .... ŞU ANDA CHP PKK LILARIN İSTİLASINA UĞRAMIŞ DURUMDA.ALLAH CHP Yİ KURTARSIN HEPSİ HDP AYAKÇISI OLMUŞ VATAN HAİNLERİ
  • Ali BabaAli Baba33 dk önce
    Her ne kadar farklı kulvarda olsak da, adam doğru söylemiş.
  • İlhami soylerİlhami soyler38 dk önce
    Tespitlerdoğru.
  • Semir Semir 46 dk önce
    Bu yürüyüşe gerçek adalet arayanlar katılmıyor, ülkede iç kargaşa çıkarmak isteyenler çoğunlukta.K.K chp yi yok etmek için gelmiş galiba.
  • vatansevervatansever49 dk önce
    Ne mutlu gercekleri gorup vatanina sahip cikanlara.. Bazi enayiler % 49 aldik diye seviniyor,bundan guc alip yuruyor..iyide vatan soz konusu olursa,vatan hainligi soz konusu olursa,terore destek soz konusu olursa% 5i ruyalarinda gorurler..bu baskanlik secimi degil..bu vatani parcalamak icinb fitneyuruyusu..akli basinda olanlara selam olsun..
  • cihadcihad53 dk önce
    sonunda biri çıkabildi. birey olarak atatürke saygım var yaptığı yanlışlıklar herkesin var lakin bu zamana kadar onun arkasına saklanarak her türlü pisliklerini ona malediyolar ve yorumlarımı bu yönde sert olarak seçmenlerine bildiriyodum ne yapayım. artık uyku uyuyolarsa kalksınlar bakın bizler darbe gecesinde bedenlerimizi koyduk sizler ne yapıyosunuz sevdiğiniz kişinin yanına teröristlerin resimlerini bile asıyolar hala uyuyosunuz
  • Menmet TanriverdiMenmet Tanriverdi54 dk önce
    Sana yagli bir kemik atsalar baliklama dalarsin
  • Chppkk =fetöChppkk =fetö57 dk önce
    Bu provokatörü Günahım gibi sevmem ama doğru söylüyor
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