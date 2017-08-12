Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Kocamı Kemal Kılıçdaroğlu yaktı!

Savcı Sayan: Enis Berberoğlu’nun eşi günde iki kez CHP Genel Merkezi’ni arayarak uyarı yapıyor.

12 Ağustos 2017 Cumartesi 10:30
Kocamı Kemal Kılıçdaroğlu yaktı!

Kanal 24'e konuşan siyasetçi Savcı Sayan, MİT TIR’ları davasında tutuklu bulunan CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun yakında gerçekleri anlatacağını söyledi. Canlı yayında soruları yanıtlayan Sayan, "Enis Berberoğlu'nun eşi Oya Berberoğlu, her gün CHP Genel Merkezi'ni arayarak 'Kocamı yaktınız' diye konuşuyor” dedi. 

KURYELİK YAPTIRILDI 

Berberoğlu'nun MİT TIR’ları davasında kurye olarak kullanıldığını söyleyen Sayan, “Enis Berberoğlu yakında konuşacak” dedi. Berberoğlu, Cumhuriyet gazetesinde yer alan MİT TIR’ları fotoğraflarını Can Dündar’a vermekle suçlanıyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Berberoğlu’nun serbest bırakılması için sözde adalet yürüyüşü düzenlemişti. 

FETÖ TEZGAHLADI

MİT TIR'ları davasının diğer önemli sanığı Can Dündar Almanya'ya kaçmıştı. Kumpas, Türkiye'nin terör örgütü DEAŞ'a yardım ettiği şeklindeki kara propagandayı yaymak amacıyla FETÖ tarafından tezgahlanmıştı.

AKŞAM

Haber Tarihi: 12 Ağustos 2017 Cumartesi 10:30
  1. Savcı
  2. GÜNCEL Haberleri
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    86 kaçak göçmen yakalandı
    1. 86 kaçak göçmen yakalandı
    2. Binlerce kişiyi ilgilendiriyor! Tam 8..
    3. Suriye'ye götürülmek istenen 4 'drone'..
    4. İran sınırına inşa edilecek duvar kışa..
    5. Niğde’de pompalı tüfekle arkadaşını..
    6. Kocamı Kemal Kılıçdaroğlu yaktı!
    7. Gaziantep'te kedileri silahla vurup..
    8. CHP'li Haluk Koç görevini bırakacağını..
    9. Resmi sonuçlar açıklandı, başkanlık..
    10. Galatasaray'dan Emre Mor bombası!..
    11. Beşiktaş'ın gözdesi Domagoj Vida için..
    12. Suriye'de intihar saldırısı: en az 25..
    13. Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor!
    14. Hitler'in elinden zor kaçmış! 113..
    15. Böylesi görülmedi! İşçi bulabilmek..
    16. Adıyaman'da katliam gibi kaza! 2 ölü
    17. Karacasu’da nikahtan 20 gün sonra evli..
    18. Rusya savaşa hazır! Tüm birlikler..
    19. İngiltere'de sahile geldiklerinde bu..
    20. Üzümü dünyaya hava yoluyla gönderilecek
    Deniz Baykal tavır koydu: Gitmem
    Deniz Baykal tavır koydu: Gitmem
    İstihbarat alındı… Özel timler hemen o bölgeye indirildi! Karşılaşılan manzara…
    İstihbarat alındı… Özel timler hemen o bölgeye indirildi! Karşılaşılan manzara…
    O ülke safını açıkladı: ABD'nin yanında yer alırız
    O ülke safını açıkladı: ABD'nin yanında yer alırız
    ABD'den flaş Türkiye açıklaması
    ABD'den flaş Türkiye açıklaması