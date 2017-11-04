Kocaman'ın yerine ikisinden biri gelecek

Osmanlıspor beraberliğinin ardından istifa kararı alan teknik direktör Aykut Kocaman, bu kararını sözlü olarak yönetime iletecek. Başkan Aziz Yıldırım ve yöneticiler, deneyimli teknik adamın bırakma düşüncesini değerlendirerek son kararı verecek.

Kulislerde Aykut Kocaman ile yolların ayrılması durumunda Fenerbahçe Kulübü'nün Christoph Daum ve Slaven Biliç ile temasa geçebileceği konuşuluyor.