Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Kocaman'ın yerine ikisinden biri gelecek

Fenerbahçe'de gözler teknik direktör Aykut Kocaman ile yönetim arasında yapılacak görüşmeye çevrildi.

04 Kasım 2017 Cumartesi 23:59
Kocaman'ın yerine ikisinden biri gelecek

Osmanlıspor beraberliğinin ardından istifa kararı alan teknik direktör Aykut Kocaman, bu kararını sözlü olarak yönetime iletecek. Başkan Aziz Yıldırım ve yöneticiler, deneyimli teknik adamın bırakma düşüncesini değerlendirerek son kararı verecek.

Kulislerde Aykut Kocaman ile yolların ayrılması durumunda Fenerbahçe Kulübü'nün Christoph Daum ve Slaven Biliç ile temasa geçebileceği konuşuluyor.

Haber Tarihi: 04 Kasım 2017 Cumartesi 23:59
  1. Fenerbahçe
  2. Osmanlıspor
  3. Aykut Kocaman
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Aykut Kocaman'a tepkiler çığ gibi büyüyor
    1. Aykut Kocaman'a tepkiler çığ gibi..
    2. Kızılhaç yolsuzluk haberleriyle..
    3. Suudi Arabistan'da hareketli saatler
    4. Talabani yönetiminden flaş karar!
    5. Rıdvan Dilmen: Fenerbahçe'ye ihanet..
    6. Fenerbahçe'den Daum bombası
    7. Kocaman'ın yerine ikisinden biri gelecek
    8. Liverpool farklı kazandı
    9. Damrey tayfunu ülkeyi vurdu: 20 ölü
    10. Cumhurbaşkanı Erdoğan dört..
    11. Eşini bıçaklamak isterken babasını..
    12. Ankara'da göçük: 5 yaralı
    13. 'Oğlum cihat ederken şehit oldu, şeref..
    14. AB, sonunda kabul etti
    15. Elektrikçi ölmekten son anda böyle..
    16. Barzani'ye İngiliz aklı: Devam edin
    17. RTÜK'ten flaş karar!
    18. Başbakan Yıldırım devreye girdi
    19. 45 kişilik otobüste 78 mülteci yakalandı
    20. Bekir Bozdağ: Diyanet'e iftira atılıyor
    Lübnan Başbakanı istifa etti
    Lübnan Başbakanı istifa etti
    Gökçek'in yerine geçecek isim için yapılan yoklamadan o isim çıktı
    Gökçek'in yerine geçecek isim için yapılan yoklamadan o isim çıktı
    ABD'nin hain 2018 planı:2 ülkeyi 7’ye bölecek
    ABD'nin hain 2018 planı:2 ülkeyi 7’ye bölecek
    Teröristin karısı itiraf etti: 6 ay boyunca...
    Teröristin karısı itiraf etti: 6 ay boyunca...
    Dev şirkete FETÖ'den el konuldu
    Dev şirkete FETÖ'den el konuldu

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 04.11.2017
    Darbe hakkında konuştu: Başbakan olacağımı...
    Darbe hakkında konuştu: Başbakan olacağımı...
    Ahlaksız bakan aracıyla mülteciyi ezdi!
    Ahlaksız bakan aracıyla mülteciyi ezdi!