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Kocaman'dan sürpriz Fernandao kararı

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, takımdan ayrılması gündemde olan Fernandao için "İyi teklif gelmezse kalsın." dedi.

26 Haziran 2017 Pazartesi 22:51
Kocaman'dan sürpriz Fernandao kararı

Fenerbahçe'de Brezilyalı forvet Fernandao'nun durumu netleşiyor. Yunan takımı Olympiakos'un kiralık olarak istediği futbolcu için Aykut Kocaman, kararını verdi.

'TEKLİF GELMEZSE KALSIN'

30 yaşındaki futbolcuyu kulübe iyi bir teklif gelmemesi halinde planları arasında tutan başarılı teknik adam yöneticilere, "Fernandao, Süper Lig için, çok güçlü bir santrafor. İyi de bir alternatif. İyi bir teklif gelmediği sürece onu takımda görmek istiyorum" dediği ifade edildi.

TRANSFER YATTI

Yeni Şafak'ın haberine göre; Fernandao'nun kariyerini sarı lacivertlilerde sürdürmek istediği öğrenilirken Brezilyalı futbolcunun transfer ihtimali şimdilik ortadan kalktı.

Haber Tarihi: 26 Haziran 2017 Pazartesi 22:51
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