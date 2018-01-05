Kocaman'dan Ozan'a 'Kafana göre takıl'

Fenerbahçe'de Ozan Tufan'la ilgili ikinci kez değerlendirme yapan teknik direktör Aykut Kocaman, kararında değişikliğe gitmedi ve oyuncuyu Antalya kamp kadrosuna dahil etmedi. Kocaman'ın dün Ozan'la son bir görüşme gerçekleştirdiği ve genç oyuncuya "Biz profesyonel bir takımda görev alıyoruz. Hepimizin görevleri ve birbirinden beklentileri var. Benim oyuncularımdan beklentilerim var. Bunları hepinizden talep ediyorum. Ancak son dönemde senden istediğim şeyleri alamıyorum. Profesyonellik anlamında eksikler görüyorum. Bu nedenle seni kamp kadrosuna dahil etmeyeceğim" dedi. Ozan Tufan da Van Persie gibi transfer görüşmeleri yapması için izinli sayıldı.

YILDIRIM KARARI HOCAYA BIRAKTI

Fenerbahçe yönetimi, Ozan Tufan konusunda inisiyatifi tamamen teknik direktör Aykut Kocaman'a bıraktı. Başkan Aziz Yıldırım dahil herkes, Kocaman'ın kararının arkasında durulması yönünde fikir belirtti. Takım Belek'te kamp yaparken, Ozan Tufan'a Samandıra'da çalışması için bir program da bırakılmadı. Geçen sezon aynı sorun Van der Wiel ve Emenike'de yaşanmıştı. İki oyuncu kampa götürülmemiş ve İstanbul'da çalışmışlar, ilerleyen haftalarda ise affedilip takıma dönmüşlerdi.