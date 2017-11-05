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Kocaman'dan istifa sinyali

Fenerbahçe Teknik direktörü Aykut Kocaman, Osmanlıspor ile 1-1 berabere kaldıkları maç sonrası "Kendi adıma gerekeni yapacağım" açıklamasını yaptı.

05 Kasım 2017 Pazar 09:05
Kocaman'dan istifa sinyali

Osmanlıspor maçı sonrası Beinsports'a açıklamalar yapan Aykut Kocaman, "11 maç 16 puan. Fenerbahçe'nin gücünün ve ortalamasının çok altında bir durum. 11. hafta itibariyle çok net söylemek lazım ki; ciddi bir başarısızlık. Gidişatı çevirebilmek için bir iki maçlık kendini tazelemeye ihtiyacamız vardı. Son dakikalarda gelen goller var. Ciddi bir başarısızlık. Bunun bir faturası olacak. Bu çok doğal. Her türlü başarı ve başarısızlıkta şunu düşündüm. Herkesin payı vardır. Burada da önce kendi tarafımı düşünüyorum. Kendi tarafım ve oyunculara söylemek lazım" dedi. 

"Belki bu seviyede oyuncu grubunun belki 3-4 yıl içinde yapacağı bireysel vahim hatalarını bugünkü maçla birlikte 13 maça sığdırdık" diyen Kocaman, "Çok net bir şekilde gördük. Birşeyler yapma, isteme, bir yerden sonra olmuyor. Ciddi bir başarısızlık var. Bunun bir faturası var. Kendi adıma bunun gereğini yapacağım. Fenerbahçeliler rahat olsun" diye konuştu. 

Fenerbahçe internet sitesinden daha önce yapılan "Cehennem donana kadar Aykut Kocaman'la birlikteyiz" açıklaması da sorulan Kocaman, "Çok fazla şey söylemeyeceğim" demekle yetindi.

"Ali Yıldırım ile statta bir toplantı oldu mu?" sorusuna ise "Böyle bir şey olmadı" yanıtını verdi. 

Daha sonra "Bu seviyedeki oyuncuların bu kadar vahim hata yapması doğru değil" şeklinde konuşan Kocaman, "Burayı kurgulayan benim. En büyük hata benim hatam. En büyük hata bana ait. Bu hatanın da bu seviyede bir karşılığı var. Söylediğim şey çok açık. 2. bir şeye gerek yok. Oyunculara yüklüyorum anlamında değil. Bu seviyedeki oyuncuların bu kadar hata yapması normal değil. Kendi adıma gerekeni yapacağım" açıklamalarını yaptı. 

Haber Tarihi: 05 Kasım 2017 Pazar 09:05
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