Kocaman'dan flaş Giuliano kararı!

Fenerbahçe'nin yeni transferi Giuliano, antrenman performansı ile tüm teknik heyetin hayranlığını kazandı. Çalışmalarda çok iyi bir görüntü sergileyen Brezilyalı futbolcu, teknik direktör Aykut Kocaman'ın sahadaki oyun merkezi olacak.

Tüm topların Valbuena'da toplanması nedeniyle rakiplerin kolay tedbir alabileceğini düşünen Aykut Kocaman, bu konuda Giuliano'yu devreye sokarak hem rakiplerin işini zorlaştırmayı, hem Valbuena'nın rahatlamasını sağlamak istiyor.

KISA SÜREDE HAZIRLANDI

Kocaman'ın, takıma kısa süre önce katılmasına rağmen hazır durumda olan Brezilyalı'ya Trabzonspor maçında şans vereceği öğrenildi. Yıldız futbolcu Trabzonspor karşısında takımın skor opsiyonlarından biri olacak. Hücum bölgesine sık sık sızacak olan Guiliano takımın gol sorununu da çözecek.

Aynı zamanda oyunu da yönlendirecek olan yıldız oyuncudan 10 numara pozisyonunda sarı lacivertlilerin önemli bir sorununu ortadan kaldırması bekleniyor.