Kocaman'dan 'Cüneyt Çakır' açıklaması

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman'ın sözleri şu şekilde: Her iki taraf için de kazanmak ya da kaybetmemek adına söylenecek şeyler var. İlk yarıda düzenimizi koruduğumuz bir dönemdi, maçı kendi lehimize çevirebilirdik. İkinci yarı ise beklentilerimizin tam tersine oldu, Galatasaray bizim zaaflarımızı daha iyi değerlendirdi. Kırmızı karttan sonra ise oyunun kontrolünü elimize aldık ama pozisyon yakalayamadık. Kazanamadığımız için mutsuzuz."

Cüneyt Çakır'ın kararları hakkında da konuşan Kocaman, "Hakemlere biraz da olsa hak vermemek insafsızlık olur. Genel olarak şu var; ne olursa olsun ortada bir karar var, herkeste 'bize versin' duygusu var. Bizim aleyhimize çok net kararlar vardı ancak şu ortamı görünce diyecek bir şey bulamıyorum. Attığımız gol gri bir pozisyon olabilir, penaltı pozisyonu grinin biraz ötesinde olur. Galatasaray'ın da aynı şekilde. Hakem, oyunu olağan akışına bırakmaya çalıştı, ritim kaçıyor ama hakemin kafasında 'şu takım kazansın' şeklinde bir düşünce yoktu" dedi.