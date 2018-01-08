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Kocaman: Transfer isteriz ama...

Aykut Kocaman, beIN SPORTS'a verdiği röportajında şampiyonluk yarışı ve transfer konularında önemli açıklamalarda bulundu.

08 Ocak 2018 Pazartesi 20:22
Kocaman: Transfer isteriz ama...

Aykut Kocaman, ligin ikinci yarısındaki şampiyonluk yarışı hakkında konuşurken, transfer ve yabancı sınırlamasıyla ilgili de önemli ifadeler kullandı.

İşte Aykut Kocaman'ın yaptığı önemli açıklamalar...

''3 senedir şampiyonluktan uzaktı Fenerbahçe ve şampiyon olmak istiyor. Diğer taraftan bazı mali kriterler var. Diğer taraftan oyuncu grubunun özgüveni son derece düşük. Bütün hepsi yan yana getirilip bakılınca, ya kadro üzerinden devam etmek ya da tamamen değiştirmek gerekiyordu. Kadro üzerinden devam etmek daha mantıklı görünüyordu. Ve bunlar sırasında lig başladı. Avrupa Ligi... İyi sinyaller verdiğimiz Graz maçlarından sonra Vardar maçları, hiç düşünmediğimiz sonuçlarla gerçekleşti. Göztepe, Trabzonspor beraberliklerinin çevresinde büyük bir hayal kırıklığı oldu. Sezon başındaki sıkıntılı dönem biraz daha sıkıntılı bir hale geldi. Başakşehir maçı bu durumu olumsuz anlamda pekiştiren bir durum yarattı.''

''Zor olacağını biliyordum ama düşündüğümün, beklediğimin çok üstünde saha sonuçlarıyla karşılaştık. Osmanlı ve Kayseri maçları, pek kolay gözüken bir durum değildi. Arka arkaya aynı şeylerin tekrarlanması, olanağüstü bir durumu gösteriyordu. Kırıcı bir süreç oldu. Benim de bir karar vermem gerekiyordu. İyi bir takım var, iyi oyunculardan kurulu. Fakat kıramadığımız bir şey var diye görünüyordu. Sorumluluğu üzerime aldım. Sonraki süreçte devam etmemin doğru olacağı görüşü vardı.''

''Sonrasındaki süreçte değişen, istediklerimi yapmaya başlayan bir takım olmaya başladık. ''

''3 TEMMUZ'UN ETKİSİNİN GEÇTİĞİNE İNANMIYORUM''

''3 Temmuz'un hem etkisinin hem izlerinin geçtiği inancında değilim ben. Sahada kazandıklarımızın elimizden alınmaması için büyük reaksiyon gösterdik o dönemde. Ama o bir sıcak dönemdi. Sonra unutulan şu oldu; bu dönem hala bitmedi. Aynı yoğunlukta mı? Değil ama etkileri devam ediyor. İzleri ve etkileri halen devam ediyor.''

''Bu seneye damga vuran şey bireysel hatalar. Saha içinde bizim adımıza damga vurdu bireysel hatalar. Başarıda da başarısızlıkta da herkesin payı var. Bu takımların seviyeleri zaten belli. Buranın belli bir standardı var. Transferde kriter şudur; bu seviyedeki oyuncuların basit hata oranları diğer oyunculara göre daha azdır. Kaleci Volkan'ın 16. yılı. Onun dahi bu kadar, normalde 2-3 senede yapacağı toplam hatayı 8-9 maçlık periyodun içine soktu. Gol yeme sorunumuz, pozisyon verme sorunumuz biraz azaldı. Basit hata oranları çok azaldı. Attığımızda bir problem yok. Her maç 2 ve üzerinde atabilecek bir takımız. Basit hatalarımızın düşmesi, pozisyon verme sayımızın azalması bir anda 6 maçta 5 galibiyetlik bir dönemi oluşturdu.''

''Camiada ciddi bir sabırsızlık var. Bu bizim baş etmek için çaba göstermemiz gereken bir durum. Bu bizim genel olarak toplumsal yapımız.''

''TRANSFER YAPMAK İSTERİZ AMA...''

''Bütün takımlarımız mali anlamda feci durumda. Bir takım mazeretlerin arkasına gizlenmeye gerek yok. Ligin ikinci yarısında, biz daha hazırız. Ama ilk yarıdaki fikstürümüzün başındaki şampiyonluk mücadelesi veren rakiplerle dışarıda oynayacağız. Ara transfer zaten zor. Transfer yapmak istediğiniz yerlerdeki oyunculardan daha üst seviyede oyuncu buldunuz, maliyetleri herkes görüyordur. Sizin talip olduğunuz zaman kulüpleri bırakmak istemiyor, çok yüksek ciddi maliyetler. Bugün oyuncunun geldiğini düşünsek bile, uyum dönemi bir sürü bilinmezin içinde olacak. Oyuncu ister miyim? Tabii ki isterim. Şu kadromuz şampiyonluk için her şeyin var olduğunu görüyorum. Bu grup bunu başarabilecek seviyede. Bize katkı sağlayacak her oyuncuya kapımız açık ama şu an benim oyuncularım dünyanın en iyi oyuncuları.''

Haber Tarihi: 08 Ocak 2018 Pazartesi 20:22
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