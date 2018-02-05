Kocaman tepki: Benim hocam böyle konuşsa...

Aldığı cezanın Şubat ayının 11'inde biteceğini söyleyerek sözlerine başlayan Beşiktaş'ın yöneticisi Çebi, "Kulübümüze yapılan yanlış söylemlere biz cevap vermemezlik edemeyiz" dedi.

"TRANSFERDE SON KARAR HOCANIN"

Transfer politikasındaki başarıyı günü birlik elde edemezsiniz. Transfer komitemiz var, izliyorlar. Sayın başkanımıza listeyi iletiyorlar, alın almayın. Scout ekibi baştan sona kadar düzenli olarak her bölge için çalışmasını ve izlemesini yapıyor. Hocaya biz isim vermiyoruz. Hoca bize istediği oyuncuyu tarif ediyor. Elinizdeki listede hocanızın tarif ettiği gibi bir oyuncu var. Ona göre bakıyoruz. Sonra maddi boyuta geçiyoruz. Fikret başkan sonra devreye giriyor. Oyuncunun kulübü, oyuncuyla şahsi görüşmesi. Maddi ve manevi olarak ben de destek vermeye çalışıyorum. Son kararı Şenol hoca veriyor.

Paralı başkan demek kulübün başını belaya sokan başkan demek. Kulüpler kendi ekonomilerini kendileri yönetmek zorundalar. Ekonomik olarak destek verecek kişi futbolda anlamıyorsa sadece kendi pr'ı için geliyorsa yandık. Parası olan değil, çalışan ve sosyal çevresi olan yöneticiler kulüplere lazım. Bizim yönetim kurulumuz da bu tarife çok yakışan bir yönetim. Bankayla ilişkileri iyi olacak, çevresi geniş olacak. Ben başarıya ihtiyaç duyuyorum, paraya ihtiyaç duymuyorum.

AYKUT KOCAMAN'IN SÖZLERİNE FLAŞ YORUM

Ben genellikle başka takımın hocaları ile ilgili Beşiktaş hakkında bir şey söylemedikleri sürece konuşma taraftarı değilim. Ama Aykut hocanın onu söylediği psikoloji nedir? Kimse sahaya çıktığı zaman çantada keklik olarak görmesin. Hoca herhalde Giresunspor'a zorlanmanın verdiği gerginlikten dolayı bir infialde bulunmuş. Şunu söyleyebilirim: Keşke söylemeseydi. Herhalde bu söylemi nedeniyle camiasını da üzmüştür. Benim hocam böyle bir şey söylese ben üzülürüm. Bir sorunuz varsa gidin hakeme söyleyin. Yani bundan sonra 15 tane maç var. Bu 15 maçı yönetecek hakemleri baskı altına almak için söylenmişse bu hoş olmamış.