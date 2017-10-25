Kocaman: İlk yarıyı lider bitiririz

Galatasaray'la aradaki 8 puan farkı için "suni" ifadesi kullananAykut Kocaman, bu ısrarında devam ediyor. Takımın izinli olduğu dün bazı yöneticilerle bir araya gelen Fenerbahçe'nin hocası, geride kalan 9 haftanın değerlendirmesini yaparken, bir kez daha bu konuya değindi, ardından camiayı heyecanlandıracak vaatlerde bulundu.

İşte Kocaman'ın yöneticilerle toplantısında altını çizdiği hususlar:

- Galatasaray tahmin ettiğimden 4 puan daha fazla topladı. Biz ise en az 4 puan daha kazanabilirdik. 'Suni' dediğim fark bu. Türk Telekom Stadı'ndan 1 puanla dönmemiz kayıp değil kazanç. Bunu ilerleyen haftalarda daha iyi göreceğiz.

- Galatasaray'ın ilk yarının kalan 8 haftasında çok zorlu maçları var. Trabzonspor, Başakşehir ve Beşiktaş'la dışarıda oynayacaklar. İçerde ise Akhisar ve Göztepe gibi dişli takımlarla karşılaşacaklar. Kırılma yaşayacakları bir 8 maç bekliyor Galatasaray'ı.

- 7-8 hafta bocalayacağımızı biliyordum. Ancak gelin görün ki en zor maçlarımızı bu periyotta yaptık. Her şeye rağmen Trabzonspor'u yenebilir, kaybettiğimiz Başakşehir ve Akhisar maçlarından ise 1'er puan alabilirdik.

- Takım istediğim seviyeye yavaş yavaş geliyor. Soldado ve Giuliano'nun uyum süreçleri ağır geçiyor. Ancak ben ikisine de güveniyorum. Bu iki oyuncudan da verim almaya başlarsak hücum gücümüz artacak.

- Deplasmandaki Antalya, Bursa ve Konya maçlarımız kritik önemde. Bu maçları kazanırsak daha iddialı konuşabiliriz. Kazanmamamız için ise bir neden göremiyorum.