Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Kocaman: İlk yarıyı lider bitiririz

Fenerbahçe teknik direktörü Aykut Kocaman camiayı heyecanlandıracak vaatlerde bulundu.

25 Ekim 2017 Çarşamba 12:38
Kocaman: İlk yarıyı lider bitiririz

Galatasaray'la aradaki 8 puan farkı için "suni" ifadesi kullananAykut Kocaman, bu ısrarında devam ediyor. Takımın izinli olduğu dün bazı yöneticilerle bir araya gelen Fenerbahçe'nin hocası, geride kalan 9 haftanın değerlendirmesini yaparken, bir kez daha bu konuya değindi, ardından camiayı heyecanlandıracak vaatlerde bulundu.

İşte Kocaman'ın yöneticilerle toplantısında altını çizdiği hususlar:

- Galatasaray tahmin ettiğimden 4 puan daha fazla topladı. Biz ise en az 4 puan daha kazanabilirdik. 'Suni' dediğim fark bu. Türk Telekom Stadı'ndan 1 puanla dönmemiz kayıp değil kazanç. Bunu ilerleyen haftalarda daha iyi göreceğiz.

- Galatasaray'ın ilk yarının kalan 8 haftasında çok zorlu maçları var. Trabzonspor, Başakşehir ve Beşiktaş'la dışarıda oynayacaklar. İçerde ise Akhisar ve Göztepe gibi dişli takımlarla karşılaşacaklar. Kırılma yaşayacakları bir 8 maç bekliyor Galatasaray'ı.

- 7-8 hafta bocalayacağımızı biliyordum. Ancak gelin görün ki en zor maçlarımızı bu periyotta yaptık. Her şeye rağmen Trabzonspor'u yenebilir, kaybettiğimiz Başakşehir ve Akhisar maçlarından ise 1'er puan alabilirdik.

- Takım istediğim seviyeye yavaş yavaş geliyor. Soldado ve Giuliano'nun uyum süreçleri ağır geçiyor. Ancak ben ikisine de güveniyorum. Bu iki oyuncudan da verim almaya başlarsak hücum gücümüz artacak.

- Deplasmandaki Antalya, Bursa ve Konya maçlarımız kritik önemde. Bu maçları kazanırsak daha iddialı konuşabiliriz. Kazanmamamız için ise bir neden göremiyorum.

Haber Tarihi: 25 Ekim 2017 Çarşamba 12:38
  1. Aykut Kocaman
  2. Galatasaray
  3. Fenerbahçe
  • EKOLL EKOLL 6 sa önce
    Aykut Konyaspor dan ayrılarak hayatının hatasını yaptın. Hatalarına boğuş
  • Yusuf canYusuf can10 sa önce
    Hatirliyormusun sampiyon oldugunuz srne omu sampiyon yapti diyen baskaninsana birseyler soyledi herhalde,sen zaten suni bir anterenorsun
  • Mustafa Mustafa 10 sa önce
    Aykut kocaman ne içtin bana ver içeyim hangi hayal dünyasında yasiyorsun Önce takimi oynatmayı öğren...
  • Şahin1907Şahin190710 sa önce
    Tmm da gs maçında rakib on kişi neden ayağa pas yapan şut çeken adam eksilten van'lıyı oyundan alıyırsun.Korkak olmasan ve on numaralara takıntın olmasa farklısın. Ama diyemiyorum
  • Teoman TanmanTeoman Tanman10 sa önce
    Bir Fenerbahceli olarak "Ninenin sakalları olsaydı, dedem olurdu" sözünü hatırlatırım. Madem öyle kaybetmesrydin o puanları da "...sa, ...se " li cümleler kurmazdin.
ABD konvoyuna saldırı çok sayıda ölü var
ABD konvoyuna saldırı çok sayıda ölü var
Kan terleyen genç kadın hastaneye kaldırıldı
Kan terleyen genç kadın hastaneye kaldırıldı
Salondaki ‘Başbakan Meral’ sloganlarına kızdı… Bakın nasıl karşı çıktı
Salondaki ‘Başbakan Meral’ sloganlarına kızdı… Bakın nasıl karşı çıktı
İbadi'den Türkiye'ye çağrı
İbadi'den Türkiye'ye çağrı
''YKS İmam Hatiplileri mağdur edecek''
''YKS İmam Hatiplileri mağdur edecek''

Günün Karikatürü

Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 25.10.2017
AK Parti'de gece yarısı o kente atama
AK Parti'de gece yarısı o kente atama
Yeni torba yasasının içinde neler var?
Yeni torba yasasının içinde neler var?