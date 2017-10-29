Kocaman: Gerçek Fenerbahçe'yi göreceksiniz

Teknik direktör Aykut Kocaman, fikstür avantajını göz önünde bulundurarak iddialı konuşurken, oyuncularını da motive ediyor.

"ZOR MAÇLAR BİTTİ"

Artık puan kaybına tahammüllerinin olmadığını belirten Fenerbahçe'nin hocasının; "Galatasaray maçında son kredimizi kullandık. Kayserispor karşılaşması bizim için çok önemli. Bu maç, zirveye gidebilmek için atacağımız adımların sesleri olacak. Artık seri yakalamamız lazım, herkes gerçek Fenerbahçe'yi görecek, adım adım yukarıya çıkacağız. Sizden, Malatya maçının ilk yarım saatindeki baskıyı bekliyorum" dediği öğrenildi.

Fenerbahçe, Kadıköy'deki o maçta müthiş pres uygularken, art arda 3 gol atmayı başarmıştı.

"ARTIK ÖNÜMÜZ AÇIK"

Kayserispor'un kolay bir rakip olmadığını da belirten Kocaman; "Deplasmanda da iyi oynayan bir takımla karşılaşacağız. Bizim için 6 puan değerinde bir maç olacak. İyi konsantre olacağız. Taraftarımıza özledikleri güzel galibiyetlerden birini hediye edelim. Bundan sonra önümüz açık" ifadelerini kullandı.