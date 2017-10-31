Kocaman: Benim bildiğim şeyi bilmiyorlarsa...

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman basın toplantısında Galatasaray Futbol Direktörü Cenk Ergün'ün sözlerine cevap verdi.

'BENİM BİLDİĞİM ŞEYİ BİLMİYORLARSA...'

Tecrübeli teknik adam, Cenk Ergün'ün Trabzonspor maçının ardından 'Aykut Kocaman'ın bildiği bir şeyler var galiba' sözlerinin hatırlatılması üzerine ''Benim bildiğim şeyi bilmiyorlarsa eğer, enteresan olan şey o aslında'' cevabını verdi.

Cenk Ergün, Trabzonspor maçının ardından Aykut Kocaman'ın ''Galatasaray puan kayedecek'' sözleri ile ilgili ''Aykut Kocaman'ın bildiği bir şeyler var galiba'' ifadelerini kullanmıştı.