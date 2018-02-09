Kocaelispor krtik maça çıkıyor!

TFF 3.Lig 3.Grup'un güçlü ekiplerinden Kocaelispor deplasmanda Şanlıurfaspor temsilcisi Karaköprü Belediyespor'a konuk oluyor. Karaköprü Belediyespor 24 puanla 11.sırada yer alırken Kocaelispor 21 puanla 20.sırada yer aldı.

Karaköprü Belediyespor Teknik Direktör Mehmet Yozgatlı, Tarsus İdmanyurdu maçında güzel bir futbolla önemli bir galibiyet aldıklarını dile getirdi. Yozgatlı, takım olarak Kocaelispor karşısında üç puan almaya odaklandıklarını ve bunun için sahada terlerinin son damlasına kadar mücadele edeceklerini dile getirdi.11 Nisan Stadında oynanacak maç saat 13.00’te başlayacak, karşılaşmayı Erzurum Bölgesi hakemi Cihat Çelik yönetecek.