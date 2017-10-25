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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde iki kardeşi trafik kazası ayırdı

Gebze'de otomobil ve minibüsle çarpışan motosikletin sürücüsü öldü, kardeşi yaralandı.

25 Ekim 2017 Çarşamba 10:40
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde iki kardeşi trafik kazası ayırdı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, otomobil ve minibüsle çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti, kardeşi ise kazadan yaralı kurtuldu.

İstanbul istikametine giden Mustafa Yılmaz'ın kullandığı motosiklet, D-100 Gümrük Sapağı mevkisinde aynı yöne ilerleyen Zekeriya M. yönetimindeki otomobil ve Emre K. idaresindeki servis minibüsüyle çarpıştı.

Kazada, otomobilin altında sürüklenen motosiklet sürücüsü Yılmaz olay yerinde yaşamını yitirdi, yola savrulan kardeşi Can Yılmaz yaralandı.

Yaralı, sağlık ekiplerince Darıca Farabi Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Otomobil ve minibüs sürücüleri Zekeriya M. ile Emre K. gözaltına alındı.

Haber Tarihi: 25 Ekim 2017 Çarşamba 10:40
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