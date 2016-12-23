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Kocaeli'nde silahlı çatışma

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde bilinmeyen bir nedenle 2 grup arasında çıkan silahlı çatışmada 6 kişi yaralandı. Olayın yaşandığı yerde bir kişi saklandığı çatıda polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Kocaeli'nde silahlı çatışma
Eklenme: 23 Aralık 2016, 08:01
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Edinilen bilgiye göre olay gece Gebze İstasyon mahallesi Şehit Abdullah Horoz caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre henüz bilinmeyen bir sebeple iki grup arasında kavga çıktı. Kavga biranda şiddetlenerek silahlı çatışmaya döndü. Her iki grubunda birbirine silahlarla saldırdığı çatışmada 6 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. Olay sonrası bir grup lüks bir otomobille çatışmanın yaşandığı yerden hızla uzaklaşarak kaçtı. Çatışmayı gören çevredeki vatandaşlar hemen polis ve 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi.
Çatışmada 6 kişi yaralandı.

İhbar sonrası çatışmanın yaşandığı bölgeye çok sayıda polis ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi. Olay yerine varan polis ekipleri çevre güvenliği alırken sağlık ekipleri yaralılardan A.K.(46) ile A.K. (40)’ı Gebze Fatih Devlet Hastanesi’ne, R.A.(36), A.K. Y.(39), R. K. Y.( 27) ve Ş.A.( 36)’yı ise Darıca Farabi Devlet Hastanesi’ne götürdü.
Bir kişi saklandığı çatıda silahlarla birlikte yakalandı.

Yaralıların olay yerinden götürülmesi ile birlikte çatışmanın çıktığı alana gelen Olay Yeri İnceleme ekipleri, olayın yaşandığı yerde incelemeler yaptı. Polise şahıslardan birinin ara sokaklarda bir iş yerinin çatısında saklandığı ihbarının gelmesi üzerine ekipler şahsı, çatışmada kullanıldığı iddia edilen silahlarla birlikte çatıda kıskıvrak yakaladı. Şahsın isminin İ.Y. olduğu öğrenilirken, şahıs olay yerinde bulunan silahlarla birlikte gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Yaşanan çatışma sonrasında olay yerinde bulunan otomobillerde ve duvarlarda çok sayıda kurşun deliği olduğu görüldü.

Polis ekipleri çatışma sonrası lüks araçla kaçan şahısları arama çalışması başlatırken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

 

 
EtiketlerGebze İstasyonkocaeli silahlı çatışmasilahlı çatışma
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