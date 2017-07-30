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Kocaeli’nde Mavi Bayraklı plajlara tam not

Kocaeli’deki Mavi Bayraklı plajlarda çevre eğitim etkinlikleri ve uygunluk denetimleri gerçekleştirildi.

30 Temmuz 2017 Pazar 11:38
Kocaeli’nde Mavi Bayraklı plajlara tam not

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından hizmete sunulan ve Mavi Bayrak ödülü almaya hak kazanan Altınkemer, Kerpe, Cebeci ve Bağırganlı Halk plajlarında uygunluk incelemesi yapıldı. Bu plajlardaki yüzme suyu kalitesi dışında ayrıca güvenlik, temizlik, cankurtaran hizmetleri ve engelli vatandaşlara sunulan imkanların uygunluğuna yönelik denetimler gerçekleştirildi. Denetimler Mavi Bayrak Programı Ulusal Koordinatörlüğü tarafından yapıldı.

Plajlarda yapılan çevre eğitim etkinlikleri, Mavi Bayrak kriterlerinde çok önemli bir yere sahip. Mavi Bayrak ödülüyle birlikte plajda yakalanan standardın korunması açısından, bilinçli ve sorumlu bir çevre duyarlılığı oluşturuluyor. Her sene rutin olarak düzenlenmesi gereken çevre eğitim etkinlikleri kapsamında Cebeci Halk Plajında “Görünmeyen Atıkların Farkındalığı” ve “Geri Kazanılabilir Atıkların Farkındalığı” etkinlikleri gerçekleştirildi. “Geri Kazanılabilir Atıkların Farkındalığı” etkinliği kapsamında Cebeci Halk Plajından bir gün içinde toplanan atıklar etkinlik alanında biriktirildi.

Kağıt, cam, metal, plastik gibi pek çok kategoride ayrıştırılan atıkların karakterizasyon çalışması yapıldı. Böylece toplanan tüm atıklar içerisinde hangi atığın hangi oranda bulunduğu belirlenmiş ve çıkan sonuçlar halkla paylaşılarak geri kazanımın önemi hakkında bilgilendirme yapıldı. “Görünmeyen Atıkların Farkındalığı” etkinliği kapsamında sigara izmariti ve çekirdek kabukları gibi görünmeyen atıklar plajdan toplanarak etkinlik stantlarında sergilendi. Böylece bu konuda farkındalık oluşturulması sağlandı.

Mavi Bayrak uygunluk denetimlerinde önemli kriterlere dikkat ediliyor. Bu kriterler Deniz Suyu Analizleri, Çevre Yönetimi, Güvenlik ve Donanımlar, Çevre Bilinçlendirme Etkinlikleri başlıkları altında toplanıyor. Yüzme sezonu süresince 15 gün aralıklar ile alınan deniz suyu numunelerinde mikrobiyolojik düzeyde analizlerinin yapılıyor. Plajda cankurtaran bulundurulması, su sporları ile yüzme alanının ayrılmış olması, engelli olanakları bulunması ve plaj temizliği önemli kriterlerin bir kısmını oluşturuyor. Mavi Bayrak Programı Ulusal Koordinatörlüğü tarafından yapılan 2017 yılı denetimleri sonucunda Altınkemer, Kerpe, Cebeci ve Bağırganlı Halk plajlarının Mavi Bayraklı Plaj kriterlerinin sağladığı görüldü.

Haber Tarihi: 30 Temmuz 2017 Pazar 11:38
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