Kocaeli'nde kağıt deposunda büyük yangın çıktı

Saat 06.15 sıralarında, Başiskele Sanayi Mahallesi Özbaki Sokak'ta bulunan bir kağıt deposunda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

YANGINI SÖNDÜRME ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Kısa sürede alevlerin kapladığı kağıt deposundaki yangın yan tarafında bulunan bir gıda firmasına ait depoyla bir otomobil bayisinin servis bakım bölümüne sıçradı. İhbar üzerine olay yerine İzmit ve çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangını söndürme çalışmaları sürdürülüyor.