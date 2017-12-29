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Kocaeli'nde kağıt deposunda büyük yangın çıktı

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde bir kağıt deposunda çıkan yangın yan tarafında bulunan gıda deposu ile otomobil bayisinin servis bakım bölümüne sıçradı.

29 Aralık 2017 Cuma 08:54
Kocaeli'nde kağıt deposunda büyük yangın çıktı

Saat 06.15 sıralarında, Başiskele Sanayi Mahallesi Özbaki Sokak'ta bulunan  bir  kağıt deposunda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

YANGINI SÖNDÜRME ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Kısa sürede alevlerin kapladığı kağıt deposundaki yangın yan tarafında bulunan bir gıda firmasına ait  depoyla bir otomobil bayisinin servis bakım bölümüne sıçradı. İhbar üzerine olay yerine İzmit ve çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangını söndürme çalışmaları sürdürülüyor.

Haber Tarihi: 29 Aralık 2017 Cuma 08:54
  1. KOCAELİ
  2. YANGIN
  3. KAGIT DEPOSU
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