Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Kocaeli’nde 'Dalton Kardeşler' tutuklandı!

Kocaeli’nden gelerek İstanbul’daki otogar ve hastanelerde yankesicilik yapan 6’sı kardeş 7 kişi sevk edildikleri nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutulandı.

19 Ocak 2018 Cuma 13:54
Kocaeli’nde 'Dalton Kardeşler' tutuklandı!

Suç örgütünü lideri olduğu öne sürülen Şakir Keleş (35) “Örgütsel yapıyı kabul etmiyorum. Aileden örgüt kurulmasını mantıklı bulmuyorum. Genel olarak suçlamaları kabul etmiyorum” diyerek kendisini savundu.

İSTANBUL ADALET SARAYI'NA GETİRİLDİLER

Emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na getirilen Veysel Keleş, Zeki Keleş, Ali Keleş, Urfan Keleş, Yıldırım Keleş ve Bülent Andağ sevk edildikleri İstanbul nöbetçi 5. Sulh Ceza Hakimliği'nce “Elde ve üstte taşınan eşyayı özel beceri ile almak suretiyle hırsızlık ve bu suçu işlemek amacıyla örgüt kurma” suçlarından tutuklandı.

Hakimlik tutuklama kararında şüphelilerden Şakir Keleş’in lider, diğer şüpheliler Veysel Keleş, Zeki Keleş, Ali Keleş, Urfan Keleş, Yıldırım Keleş ve Bülent Andağ’ın ise örgüt üyesi olduğu belirtildi. Şüpheliler tarafından kurulan çıkar amaçlı suç örgütü mensuplarınca 20 Ağustos 2017 ile 2 Ocak 2018 arasında Bayrampaşa’da bulunan Büyük İstanbul Otogarı ile Kartal’da bulunan Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde olmak üzere nitelikli şekilde hırsızlık suçlarını bir çok kez işledikleri ifade edildi.
Suçlamaları kabul etmeyen şüpheliler ifadelerinde şunlara yer verdiler:

FOTOĞRAFLARA BAKIP GÖSTERDİ:

Ali Keleş(38): “Şakir-Urfan-Veysel-Zeki-Yıldırım Keleş öz kardeşlerim, Bülent Andağ eniştem, Sedat Keleş amca oğlum olur. Yıldırım Keleş ile Darıca’da Keleş Tütün büfesini birlikte işletiriz. Diğerleri ile herhangi bir ticaretim yoktur. Emniyette bana 3 numaralı eylemde gösterilen resimlerde 1. resimde Sedat Keleş, ve Şakir Keleş vardır. 2. resimde Sedat Keleş ve Şakir Keleş bulunmaktadır. 3. resimde de otobüsün arka kısmında elleri cebinde olan şahıs Bülent Andağ otobüsün yanında olan şahıs kardeşim Şakir Keleş’tir. Olayın olduğu tarihte otogarda değildim. Otogara hiç gitmedim. Tapesi bulunan telefon hattı benim adıma kayıtlıdır fakat kardeşim Şakir Keleş kullanır. İyi niyetle annemi aramak için hat aldım başka da bir şey yapmadım. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum. Serbets bırakılmamı talep ederim.”

“DİĞER ŞAHISLARA KARŞI KORUMA KARARIM VARDIR”:

Bülent Andağ(42): “Urfan Keleş kayınbabamdır. Diğer şahıslar Urfan Keleş’in kardeşleridir ancak aramızda husumet vardır. Bana emniyette gösterilen 8 numaralı eylemde gösterilen resimdeki şahsın kim olduğunu bilmiyorum. Keleş ailesi ile görüşme yapmadım. Bayrampaşa Esenler Otogarı'na gidip gitmediğimi hatırlamıyorum. Olay görüntülerindeki şahıs benim ancak hırsızlık yapmadım. Denetimli serbestlik tedbirinden yararlanıyorum. Diğer şahıslara karşı koruma kararım vardır. Onlarla irtibata geçmem imkansızdır. Aramalarına dahi cevap vermem. Uzaktan yakından olayla ilgim yoktur. Kızım yurttadır. Bakıma muhtaçtır. Üzerime atılı suçu kabul etmiyorum.”

“AİLEDEN ÖRGÜT KURULMASINI MANTIKLI BULMUYORUM”

Şakir Keleş (35): “Daha evvelde hırsızlık, gasp gibi suçlardan uzun yıllar cezaevinde kaldım. Örgütsel yapıyı kabul etmiyorum. Aileden örgüt kurulmasını mantıklı bulmuyorum. Genel olarak suçlamaları kabul etmiyorum. Bana emniyette gösterilen albümdeki şahıslardan 5’i ağabeyim. Biri amcamın oğlu Sedat Keleş isimli şahıstır. Diğer şahsı tanırım ama samimiyetim yoktur. Bu şahıs Bülent isimli şahıstır. Ağabeylerimde defaetle çeşitli suçlardan cezaevine girip çıkmıştır. Otogarda bana gösterilen resimlerde elimizde sürekli poşet ya da çanta bulunması kışın ya da yazın yedek kıyafet taşıdığımız içindir. Biz farklı firmalara servis araçlarından istifade etmek için bakmaktaydık. Bu suç işlediğimiz anlamına gelmez. Sabah 6’da otogarda olduğumuz doğrudur. Amcaoğlum Sedat Keleş’in evini taramışlardır. Biz de o amaçla sürekli gidip gelmekteydik. Otogarda bulunmamız suç işlediğimiz anlamına gelmez. Gerçekleşen olaylardan dolayı pişmanım. Örgüt yapısını kabul etmiyorum. Gerçekleşen olaylarla alakalı olarak amca oğlum Sedat Keleş’in ailesi mağdurun parasını iade etti. Ancak ben de başkaca mağdurlar varsa ailem adına ve kendi adıma uzlaşmak isterim. Eşim hamiledir. Engelli oğlum vardır. Böyle bir olaya karışmadım.”

“PARASININ NASIL ÇALINDIĞINI BİLMİYORUM”

Veysel Keleş: “11 numaralı eylemdeki kişi benim. Hasan K. İsimli şahıs bir çocuğu dövmesi şahsa, ‘yazık çocuğu bırak. Neden dövüyorsun?’ dedim. Hasan K. İsimli şahıs bana yöneldi ve tartıştık. Olay bundan ibarettir. Hasan K. isimli şahsın parasının nasıl çalındığını bilmiyorum. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum.”

Haber Tarihi: 19 Ocak 2018 Cuma 13:54
  1. yankesici
  2. kardeşler
  3. dalton kardeşler
  4. GÜNCEL Haberleri
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İşte geleceğin tüccarı! Herkesi tek tek durdurup… Karneyi fırsata çevirdi!
    1. İşte geleceğin tüccarı! Herkesi tek..
    2. Pendik'te bilim merkezi çocukları..
    3. Türkiye resti çekti, 'Değerlendirmeye..
    4. Uzun kuyruklar var… Gidiyorlar!
    5. Ümraniye’de iki heyecan birden yaşandı
    6. İran ayağa kalktı! Yok böyle karşılama
    7. Türkiye Kupası'nda kuralar çekildi
    8. Karneni getir buzda kay
    9. Otomobil otobüsün altına girdi! Çok..
    10. Dünyaca ünlü iki Profesör, Üsküdar’da..
    11. Perinçek sloganı söyledi,..
    12. Onu bile çaldılar… Bir saatte..
    13. Acil serviste dehşet anları! Sedyede..
    14. ABD'nin elinde bir tek o kaldı!..
    15. İşte Beşiktaş'ın yeni Gökhan Gönül'ü
    16. Fitch Ratings'den Türkiye kararı
    17. Flaş gelişme! Nijeryalı yıldız..
    18. Fikret Orman resti çekti
    19. KKTC'de hükümet istifa etti!
    20. Kötü haber geldi! 3 hafta yok
    80 ilde serbest Adıyaman’da yasak!
    80 ilde serbest Adıyaman’da yasak!
    Teröristbaşı Gülen kıyametin kopacağı tarihi açıkladı
    Teröristbaşı Gülen kıyametin kopacağı tarihi açıkladı
    Sürpriz ‘Gül’ yorumu: Aday olma ihtimali olur
    Sürpriz ‘Gül’ yorumu: Aday olma ihtimali olur
    'İşi sıkı tutun! Öncelik Türkiye'nin'
    'İşi sıkı tutun! Öncelik Türkiye'nin'
    Meteorolojiden flaş açıklama: Asıl kışı hissedeceğiz
    Meteorolojiden flaş açıklama: Asıl kışı hissedeceğiz

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 19.01.2018
    Wikileaks'in kurucusundan bomba yorum: 15 Temmuz'da...
    Wikileaks'in kurucusundan bomba yorum: 15 Temmuz'da...
    3 milyar euroya mal ettiler, ilk testinde bozuldu
    3 milyar euroya mal ettiler, ilk testinde bozuldu