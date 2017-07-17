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Kocaeli'de yılanları çıkarmak için kuyuya 21 ton su bastılar

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, bir iş yerindeki su kuyusuna giren 3 yılana ulaşmakta zorlanan itfaiye ekipleri, derinliği arttırmak için kuyuya 21 ton su boşalttı

17 Temmuz 2017 Pazartesi 08:48
Kocaeli'de yılanları çıkarmak için kuyuya 21 ton su bastılar

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir iş yerine ait su kuyusuna giren yılanlar, kuyuya tonlarca su basılarak yakalanabildi.

Alınan bilgiye göre, Mollafenari Mahallesi'ndeki palet üretim ve geri dönüşüm atölyesine ait su kuyusunda yılan görüldüğü ihbarı üzerine Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri olay yerine gitti.

Kuyudaki suyun az olması nedeniyle yılanlara ulaşmada zorluk çeken ekipler, su kuyusuna yaklaşık 21 ton su boşalttı.

Ekipler, su seviyesinin yükselmesinin ardından yarım saat süren çalışma ile yaklaşık 1,5 metre uzunluğundaki yılanları özel aparat kullanarak yakaladı.

Yakalanan yılanlar, ekipler tarafından doğal yaşam alanına bırakıldı.

Haber Tarihi: 17 Temmuz 2017 Pazartesi 08:48
  1. Kocaeli
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