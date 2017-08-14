Kocaeli’de uyuşturucu operasyonu

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından uyuşturucu ile mücadele kapsamında başlatılan operasyonlar sürüyor. Bu kapsamda ekipler tarafından 7-13 Ağustos tarihleri arasında yapılan operasyonlarda 683 kök Hint keneviri, 122 adet extacy hap, 50, 95 gram esrar, 0,95 gram bonzai, 2,81 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.