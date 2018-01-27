Kocaeli'de TIR alev alev yandı
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, sağ ön lastiğin bulunduğu kısımdan alev alan TIR yandı.27 Ocak 2018 Cumartesi 10:54
Gece saatlerinde, Körfez Samsun Mahallesi Hürriyet Bulvarı'nda bulunan 35 PES 13 plakalı TIR'da yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekibi yangına müdahale etti. İtfaiye kısa sürede yangını kontrol altına alarak söndürürken, araç büyük hasar gördü. Sağ ön lastiğinin patladığı ve bu kısımdan yangının başladığı görülürken, bulvarda yol kenarında bulunan TIR'ın sürücüsüne ulaşılamadı.
Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.