Kocaeli'de TIR alev alev yandı

Gece saatlerinde, Körfez Samsun Mahallesi Hürriyet Bulvarı'nda bulunan 35 PES 13 plakalı TIR'da yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekibi yangına müdahale etti. İtfaiye kısa sürede yangını kontrol altına alarak söndürürken, araç büyük hasar gördü. Sağ ön lastiğinin patladığı ve bu kısımdan yangının başladığı görülürken, bulvarda yol kenarında bulunan TIR'ın sürücüsüne ulaşılamadı.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.