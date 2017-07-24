Kocaeli’de tek katlı evde çıkan yangın korkuttu
Kocaeli’detek katlı bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kısa sürede söndürüldü.24 Temmuz 2017 Pazartesi 21:44
Kocaeli’nin Başiskele ilçesi Şehit Ekrem Mahallesi Ayazma Caddesi üzerinde bulunan, Fahriye Özgün’e ait tek katlı evde yangın çıktı. Yangını gören ev sahibi olayı hemen itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Elektrik kontağından çıktığı belirlenen yangında evin mutfak bölümünde büyük ölçüde maddi hasar meydana geldi.