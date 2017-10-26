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Kocaeli'de park halinde yanan iki midibüste kundaklama şüphesi

İzmit ilçesinde park halindeyken alev alan iki midibüs, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

26 Ekim 2017 Perşembe 09:59
Kocaeli'de park halinde yanan iki midibüste kundaklama şüphesi

Olay sabah 05.30 sıralarında İzmit Yenidoğan Mahallesi Tarih Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Turgay Demirkırar’a ait park halindeki 41 P 4489 plakalı personel servisi ile 41 J 0351 plakalı özel halk otobüsü olan iki midibüsten bir anda alevler yükselmeye başladı. Yangından yükselen alevlerin ışığına uyanan mahalleli önce taslarla ve hortumla su taşıyarak alevlere müdahale etmeye çalıştı. Alevlerin hızla büyüdüğünü gören emekli Deniz Astsubayı Mehmet Ali Topçu’nun haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sev edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen çok sayıda itfaiye ekibi, alevlere müdahale etti. Ekiplerin müdahalesi sırasında ise mahalleli alevlere yakın araçlarını uzaklaştırarak yanmalarını önledi. Uzun süren müdahalenin ardından yangın kontrol altına alınarak söndürülse de araçlardan geriye demir yığını kaldı. Bir süre araçlarda soğutma çalışmaları yapan itfaiye ekipleri daha sonra olay yerinden ayrıldı.

Evde uyuduğu esnada alevlerin ışığına uyandığını söyleyen Orhan Çakır, “Zaten karşımızda yandığı için kıp kırmızı ışık çıktı. Annem ön tarafta uyuduğu için o bağırmaya başladı. Ben uyandığımda önce ağaçların yandığını fark ettim. Koştum bir de baktım arabanın ön tekeri ve arka tekerlerinde ateş var. İçeri de sıçramış. Taslarla su döktük ama nereye kadar” dedi.

Olayda kundaklama şüphesi olduğunu söyleyen Hikmet Can adlı başka bir mahalleli ise kendi aracını da son anda kurtardığını dile getirdi. Bir otomobilin de alevlerden zarar gördüğü yangın hakkında polis ekipleri inceleme başlattı.

Haber Tarihi: 26 Ekim 2017 Perşembe 09:59
  1. Kocaeli
  2. kundaklama

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