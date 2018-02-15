Kocaeli’de palet fabrikasında yangın çıktı
Gebze ilçesinde bulunan bir palet fabrikasında yangın çıktı. Fabrika alev topuna dönerken olay yerine Gebze ve çevre illerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.15 Şubat 2018 Perşembe 08:17
Olay, Kocaeli’nin Gebze ilçesi Balçık Köyü mevkisinde meydana geldi. Palet fabrikasında henüz öğrenilemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Olayı gören vatandaşlar tarafından hemen itfaiye ekiplerine haber verildi. Kısa sürede fabrikadaki yangın büyürken, olay yerine Gebze ve çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Alev topuna dönen fabrikada itfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları de devam ediyor.
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