Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Kocaeli'de otomobil şarampole devrildi!

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, otomobilin bariyerlere çarparak şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

13 Ağustos 2017 Pazar 10:40
Kocaeli'de otomobil şarampole devrildi!

Anadolu otoyolu İstanbul istikameti Gebze Gişeleri sapağında, Yasin Çumak idaresindeki 34 RC 7677 plakalı otomobil, bariyerlere çarptıktan sonra şarampole devrildi.

Kazada nedeniyle araçta sıkışan Kemal Beliverdi (46), Sırma Beliverdi (80) ve Ayten Çumak, olay yerine gelen itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından bulundukları yerden güçlükle çıkarıldı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kemal ve Sırma Beliverdi, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Ayten Çumak'ın ise hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kazadan yara almadan kurtulan sürücü Çumak da emniyete götürüldü. 

Haber Tarihi: 13 Ağustos 2017 Pazar 10:40
  1. Kocaeli
  2. trafik kazası
  3. ölü
  4. yaralı
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Obama'dan ilk açıklama
    1. Obama'dan ilk açıklama
    2. Kahraman görmek isteyenler bu haberi..
    3. Külünk'ten FETÖ uyarısı: Özel..
    4. Beşiktaş istiyordu! Ertuğrul Sağlam aldı
    5. "İstanbul'un bekçileri" yarın akşam iş..
    6. Fenerbahçe'de Demirel depremi
    7. Kadıköy'de cuma namazına giden esnafa..
    8. Batman’da 16 kilogram esrar ele..
    9. Mesut Özil, Barcelona'ya gidiyor
    10. Okurlarımızın dikkatine! İtibar etmeyin
    11. Rusya Savunma Bakanı Şoygu: Deyrizor,..
    12. Erdoğan: AK Parti'de 'metal..
    13. Başbakan Yıldırım temeli atacak!
    14. Türk olduğu için uçağa almadılar
    15. Fırtına obüslerinin arkasındaki şirket
    16. İzmir’de tacize uğrayan kadını döven..
    17. Tekirdağ’da uyuşturucu operasyonu..
    18. Beşiktaş'a müjde! Alexander Milosevic..
    19. Bu dondurma erimiyor!
    20. Manisa Akhisar'da 4.1 büyüklüğünde..
    Trabzon'daki hain saldırıda 'Türk Tarık' parmağı!
    Trabzon'daki hain saldırıda 'Türk Tarık' parmağı!
    RTÜK’ten flaş girişim… Tek tek yayından kaldırılıyorlar
    RTÜK’ten flaş girişim… Tek tek yayından kaldırılıyorlar
    Uluslararası ajanslar ‘Son dakika’ olarak geçti! O ülke bombalı saldırı ile sarsıldı… Çok sayıda ölü var!
    Uluslararası ajanslar ‘Son dakika’ olarak geçti! O ülke bombalı saldırı ile sarsıldı… Çok sayıda ölü var!
    Eller tetikte! Tam 75 bin ABD askeri bölgede...
    Eller tetikte! Tam 75 bin ABD askeri bölgede...