Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Kocaeli’de otomobil hırsızlığı: 3 gözaltı

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde meydana gelen olayda İstanbul’dan gelip İzmit’te oto hırsızlığı yapan şahıslar düzenlenen operasyon ile yakayı ele verdi.

02 Ağustos 2017 Çarşamba 12:52
Kocaeli’de otomobil hırsızlığı: 3 gözaltı

İzmit’te oto hırsızlığına karışan 5 kişi, Kocaeli Emniyeti’nin yaptığı takip sonucunda yakalandı. Edinilen bilgiye göre İzmit Tavşantepe Mahallesi’nde 28 Temmuz tarihinde meydana gelen olayda, 5 kişi gözüne kestirdiği otomobili çalarak kayıplara karıştı. Araç sahibinin durumu emniyete intikal etmesi üzerine Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, olayı gerçekleştiren şahısların yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan incelemede hırsızlığı gerçekleştiren şahısların İstanbul’dan geldiğini belirleyen polis ekipleri, şahısların yakalanması için operasyon düzenledi. Polis ekiplerince İstanbul Çekmeköy’de düzenlenen operasyonda5 şahıstan 3’ünü yakalanarak gözaltına alınarak Kocaeli’ne getirildi.

Olayı gerçekleştirdiği belirlenen S.N(27), S.N(28) ve D.D(17) isimli şahıslar, emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Polis ekipleri, hırsızlık olayına karışan diğer 2 şahsın yakalanması için operasyonlarını sürdürüyor.

Haber Tarihi: 02 Ağustos 2017 Çarşamba 12:52
  1. İstanbul
  2. Kocaeli
  3. Emniyet Müdürlüğü
  4. İzmit
  5. Hırsızlık Büro Amirliği
  6. Çekmeköy
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Tillerson: Trump, Rusya yaptırımlarından memnun değil’
    1. Tillerson: Trump, Rusya..
    2. Trabzonspor Burak Yılmaz'ı KAP'a..
    3. Aydın’ın doğusunda yerel kuvvetli..
    4. Sille Baraj Parkı hizmete açıldı
    5. Burak Yılmaz Trabzonspor’da
    6. Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı
    7. Fransa’da evsizlerin sayısı arttı
    8. İbrahim Tatlıses'ten tepki çeken..
    9. FETÖ'cüler mürted ilan edilsin
    10. Nazilli Belediyesispor klüplerine..
    11. Şehit uzman çavuş son yolculuğuna..
    12. Bilecik’te trafik kazası: 1 yaralı
    13. 8 kişilik gurbetçi aile boğulmaktan..
    14. Mahallenin 30 yıllık içme suyu..
    15. Firari mahkum terör örgütüne..
    16. Tatvan’da halk pazarı kuruldu
    17. Muğla’da ByLock operasyonu
    18. Reuters: En az 40 Rus asker öldü…..
    19. Beijing Guoan, Burak Yılmaz’a veda etti
    20. Sonunda bu da oldu! AK Parti'yi..
    İşte Mehmet Görmez'in yerine gelecek isim!
    İşte Mehmet Görmez'in yerine gelecek isim!
    PKK, O kente girişleri yasakladı...
    PKK, O kente girişleri yasakladı...
    Atamalara damga vurdular! Görev süreleri...
    Atamalara damga vurdular! Görev süreleri...
    Mehmet Görmez'den flaş açıklama
    Mehmet Görmez'den flaş açıklama