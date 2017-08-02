Kocaeli’de otomobil hırsızlığı: 3 gözaltı

İzmit’te oto hırsızlığına karışan 5 kişi, Kocaeli Emniyeti’nin yaptığı takip sonucunda yakalandı. Edinilen bilgiye göre İzmit Tavşantepe Mahallesi’nde 28 Temmuz tarihinde meydana gelen olayda, 5 kişi gözüne kestirdiği otomobili çalarak kayıplara karıştı. Araç sahibinin durumu emniyete intikal etmesi üzerine Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, olayı gerçekleştiren şahısların yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan incelemede hırsızlığı gerçekleştiren şahısların İstanbul’dan geldiğini belirleyen polis ekipleri, şahısların yakalanması için operasyon düzenledi. Polis ekiplerince İstanbul Çekmeköy’de düzenlenen operasyonda5 şahıstan 3’ünü yakalanarak gözaltına alınarak Kocaeli’ne getirildi.

Olayı gerçekleştirdiği belirlenen S.N(27), S.N(28) ve D.D(17) isimli şahıslar, emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Polis ekipleri, hırsızlık olayına karışan diğer 2 şahsın yakalanması için operasyonlarını sürdürüyor.