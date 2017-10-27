Kocaeli'de otomobil devrildi: 3 kişi yaralı

Şekerpınar Mahallesi Anadolu Caddesi'nde Çayırova ilçe merkezine doğru seyreden ve kimin kullandığı henüz belirlenemeyen 41 YE 368 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp savrularak yaklaşık 15 metre sürüklendikten sonra yolun dışına devrildi.



Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.



Araçta sıkışarak yaralanan Hüseyin Ş, Recep Y. ve Hüseyin Ö, itfaiye ekiplerince kurtarıldıktan sonra sağlık görevlileri tarafından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Bu kişilerden Recep Y. ve Hüseyin Ö'nün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.