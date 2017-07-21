Kocaeli’de masaj salonuna fuhuş operasyonu

Alınan bilgilere göre Kocaeli’nin Gölcük İlçesi’nde faaliyet gösteren bir masaj salonuna fuhuş yaptırdıkları ihbarı üzerine Kocaeliİl Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Ekipleri tarafından operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda, işletme sahibi G.K. ve çalışan A.B. fuhuş yaptırmak ve fuhuşa yer temin etmek iddialarıyla gözaltına alındı. Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan şahıslar adliyeye sevk edildi.