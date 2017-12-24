Kocaeli'de lastiği patlayan TIR devrildi
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde lastiği patlayan TIR'ın devrilmesi sonucu araçta sıkışan sürücü itfaiye ekiplerince kurtarıldı.24 Aralık 2017 Pazar 15:08
Anadolu Otoyolu'nda İstanbul istikametine giden Uğur Çağıl'ın (29) kullandığı 34 ZV 3123 plakalı TIR, Yumrukaya mevkisinde lastiğinin patlaması sonucu orta refüjdeki bariyerlere çarparak devrildi.
Devrilen TR'da sıkışan sürücü Çağıl, durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince kurtarıldıktan sonra sağlık personeli tarafından Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza nedeniyle otoyolun her iki yönünde uzun araç kuyruğu oluştu. Bölgedeki trafik akışı, yaklaşık 2,5 saat süren çalışmaların ardından TIR'ın olay yerinden kaldırılmasıyla normale döndü.