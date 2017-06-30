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Kocaeli'de korkunç kaza!

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde meydana gelen trafik kazasında anne ve 8 aylık kızı kamyon altında kalarak feci şekilde can verdi.

30 Haziran 2017 Cuma 17:20
Kocaeli'de korkunç kaza!

Kaza, saat15.00 sıralarında İzmit ilçesi Şehirlerarası Otobüs Terminali kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Ahmet Azaklı idaresindeki 41 R 020 plakalı otomobile Yavuz E.Ş. idaresindeki 41 DJ 849 plakalı kamyon arkadan çarptı. Kaza sonrası panik halinde araçlarından inen Pınar Azaklı (34) ve 8 aylık bebeği Miray Azaklı’nın üzerinden kamyon geçti. Bebek Miray Azaklı olay yerinde hayatını kaybederken anne Pınar Azaklı kaldırıldığı Kocaeli Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti. Öte yandan kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde kamyonun çarptığı otomobilde bulunan kadının aşağıya atladığı ve kamyonun altında kaldığı görülüyor.

Polis ekipleri kazayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.

Haber Tarihi: 30 Haziran 2017 Cuma 17:20
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