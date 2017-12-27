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Kocaeli'de karbonmonoksit zehirlenmesi: 1 ölü

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde, elektrikli ısıtıcının yakınındaki kanepeye verdiği ısı sonucu açığa çıkan zehirli gazdan etkilenen kişi yaşamını yitirdi.

27 Aralık 2017 Çarşamba 08:34
Kocaeli'de karbonmonoksit zehirlenmesi: 1 ölü

Diliskelesi Mahallesi 704. Sokak'ta yalnız  yaşayan 94 yaşındaki Moralı Balcı, ısınma amacıyla yattığı yere yakın mesafede  elektrikli ısıtıcı çalıştırdı.

Balcı, kanepenin aşırı ısıya maruz kalması üzerine odaya yayılan yoğun  dumandan etkilendi.

Yoğun dumanı fark eden komşularının haber vermesi üzerine eve gelen  polis, sağlık ekipleriyle eve girdi.

Sağlık ekipleri yaşlı adamın öldüğünü belirledi.

Balcı'nın cenazesi İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Haber Tarihi: 27 Aralık 2017 Çarşamba 08:34
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