Kocaeli'de karbonmonoksit zehirlenmesi: 1 ölü
Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde, elektrikli ısıtıcının yakınındaki kanepeye verdiği ısı sonucu açığa çıkan zehirli gazdan etkilenen kişi yaşamını yitirdi.27 Aralık 2017 Çarşamba 08:34
Diliskelesi Mahallesi 704. Sokak'ta yalnız yaşayan 94 yaşındaki Moralı Balcı, ısınma amacıyla yattığı yere yakın mesafede elektrikli ısıtıcı çalıştırdı.
Balcı, kanepenin aşırı ısıya maruz kalması üzerine odaya yayılan yoğun dumandan etkilendi.
Yoğun dumanı fark eden komşularının haber vermesi üzerine eve gelen polis, sağlık ekipleriyle eve girdi.
Sağlık ekipleri yaşlı adamın öldüğünü belirledi.
Balcı'nın cenazesi İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.