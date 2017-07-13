Kocaeli'de FETÖ operasyonu: 15 gözaltı

Kocaeli'de FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ'ye yönelik soruşturması kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

Örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları iddiasıyla aralarında ev hanımı, lisansları iptal edilen özel okul öğretmenleri ve bazı şirketlerin çalışanlarının da bulunduğu 15 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.