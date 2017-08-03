Kocaeli'de feci: 6 ölü, 3 yaralı

Edinilen bilgiye göre, İstanbul’dan Ankara istikametine giden 33 F 4537 plakalı tır, Ossangazi Köprüsü yol ayrımında kontrolden çıkarak karşı şeride geçti. Tır önce yabancı plakalı cipe ardından BL 97566 yabancı plakalı cipe, UH MA 636 yabancı plakalı minibüse ve 34 MGY 52 plakalı otomobile çarptı. Kazada Adnan Erdoğan yönetimindeki UH MA 63 plakalı minibüsteki sürücü ile eşi Fatma Erdoğan, çocukları Müslüm, Melisa, Yusuf, Yakup Erdoğan hayatını kaybetti. Kazada yaralanan 3 kişi ise çevre hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza nedeniyle TEM otoyolu İstanbul istikameti trafiğe, araçları yoldan kaldırma çalışmaları devam ediyor.