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Kocaeli'de çaldığı otobüs ile yolcu topladı

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde sürücüsünün anahtarını üzerinde unuttuğu özel halk otobüsünü çalan şahıs yakalanacağını anlayınca otobüsü bırakıp kaçtı.

14 Ocak 2018 Pazar 11:20
Kocaeli'de çaldığı otobüs ile yolcu topladı

Olay, Kocaeli’nin İzmit ilçesinde  bulunan otobüs terminalinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kazım Bozkurt  İzmit- Körfez hattında çalışan 41 B 1512 plakalı otobüsünü terminalde temizledi. Aracını temizlerken anahtarını üzerinde bırakan Bozkurt, ellerini yıkamaya gittiği esnada bir şahıs araca binerek hızla terminalden uzaklaştı. Aracının çalındığını gören Bozkurt, taksiye binerek otobüsün peşine takıldı. İsmi henüz öğrenilemeyen 17-18 yaşlarındaki şahıs, otobüsün el frenini indirmeden yaklaşık 2 kilometre yol aldı.

Çaldığı otobüs ile yolcu topladı

Zanlı, çaldığı otobüs ile yol kenarında bekleyen iki kişiyi otobüse aldı. Hırsız, iki kişiyi gidecekleri yere kadar götürdü. Otobüsü çalan ve şehir merkezinde yolculuk yapan zanlı, bıraktığı iki yolcuya adres sordu. Acemi hırsız, otobüsün önünde yer alan tabelayı da kapatmayı ihmal etmedi. Tüm bu anlar otobüsün güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Taksi ile otobüsü takip etti

Taksiyle otobüsün peşinden giden Bozkurt, Turan Güneş Caddesi taksiciye otobüsün önünü kesmesini söyledi.  Otobüsün önünü kesen taksiyi gören zanlı aracı bırakıp olay yerinden hızla kaçmaya başladı. Otobüs sahibi Kazım Bozkurt, şahsın peşinden koşmasına rağmen yakalayamadı. Yaşanan hırsızlık olayı otobüsün içerisindeki güvenlik kameraları tarafından saniye saniye  kaydedildi.

Yaşanan hırsızlık olayını anlatan araç sahibi Kazım Bozkurt, “Ben arabamı orada temizledim. Sıraya çıkacaktım.  O arada elimi yıkadım lavaboda. Baktım ki arabayı biri çalıştırdı. Arkadaşlarım bize şaka yapıyor sandım.Daha sonra araba garaja girmedi. Peşinden koştum yetişemedim. Kooperatifi aradım kamera kayıtlarına bakın dedim. Onlarda araba seyir halinde gidiyor dediler. Bende hemen bir taksiye bindim ve otobüsün peşine düştüm. O esnada emniyeti aradım. Otobüsü gördükten sonra taksici önüne kırdı ama şahıs kaçarak uzaklaştı” dedi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber Tarihi: 14 Ocak 2018 Pazar 11:20
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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